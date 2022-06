U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc: Bắt bài Maradona xứ kim chi

Lee Kang In có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở La Liga

Trong số thành viên 16 đội bóng tham dự U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan, Lee Kang In cũng là cầu thủ hiếm hoi được thi đấu thường xuyên ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.



Lee Kang In hiện thuộc sỡ hữu của Mallorca, với 30 lần được ra sân ở La Liga 2021-22. Anh có những đóng góp nhất định giúp đội bóng thuộc Quần đảo Balearic giành quyền trụ hạng vào phút cuối.



Cầu thủ sinh năm 2001 gia nhập Mallorca mùa hè năm ngoái theo dạng tự do, sau thời gian thuộc quyền sở hữu của Valencia.



Theo Transfermarkt, hồi tháng 10/2019, giá trị của Lee Kang In lên đến 20 triệu euro.



Lee Kang In được đào tạo ở học viện Valencia - cái nôi của những David Silva, Juan Mata, Paco Alcacer - trong giai đoạn 2011-2017, trước khi khoác áo đội B.



Ngày 30/10/2018, Lee Kang In được đá chính và thi đấu 83 phút trong một trận Copa del Rey, qua đó trở thành cầu thủ bóng đá quốc tế Hàn Quốc trẻ nhất thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu.



Không lâu sau đó, khi 17 tuổi 10 tháng và 24 ngày, Lee trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ra mắt La Liga 2018-19, sau Ander Barrenetxea của Sociedad, đá trận đầu tiên khi mới 16 tuổi 11 tháng và 24 ngày.