U23 Việt Nam đấu U23 Đài Loan: Ra quân chiến thắng

Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022 được đánh giá yếu nhất tại bảng I.



Đội hình U23 Đài Loan (Trung Quốc) có 3 gương mặt đáng chú ý gồm hậu vệ Liang Mengxin, tiền vệ Wu Yanshu và tiền đạo Lin Mingwei. Đây là những cầu thủ vừa đá chính trong màu áo ĐTQG Đài Loan tại 2 trận play-off vòng loại Asian Cup 2023.



Điểm mạnh trong lối chơi của U23 Đài Loan (Trung Quốc) là lối chơi tấn công biên, bên cạnh đó các cầu thủ có thể hình, thể lực tốt.

U23 Việt Nam không biết nhiều thông tin về đối thủ

Nhưng xét về nhiều mặt, đoàn quân của HLV Chen Junming vẫn không được đánh giá cao bằng U23 Việt Nam, thậm chí thua rất xa. Ngoài những cầu thủ đáng chú ý trên, đội bóng này có lực lượng chủ yếu là sinh viên.



Về phần mình, U23 Việt Nam lứa cầu thủ hiện tại không gây được sự chú ý so với thời Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường. HLV Park Hang Seo thậm chí còn thừa nhận chất lượng các cầu thủ của mình chỉ ở mức trung bình, do hầu hết không được thường xuyên ra sân ở V-League.



Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh người hâm mộ không nên so sánh các cầu thủ U23 bây giờ với lứa Thường Châu 2018. U23 Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, các cầu thủ làm việc chăm chỉ có sự trưởng thành sau từng trận đấu.



Để khỏa lấp những hạn chế về kinh nghiệm, bản lĩnh, ông Park cho nhiều cầu thủ U23 lên tuyển Việt Nam "học việc", một số gương mặt giành suất đá chính như thủ môn Văn Toản, hoặc dự bị như Thanh Bình.