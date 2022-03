U23 Việt Nam đấu Trung Quốc: Thầy Hàn hay tướng nội?

U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam đều tập trung vào giữa tháng 3, vì vậy HLV Park Hang Seo không thể cùng lúc "vừa xay lúa, vừa bế em".



Dĩ nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tập trung cho tuyển Việt Nam ở hai trận còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.



Sau trận thắng lịch sử trước Trung Quốc, những chiến binh sao vàng đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục ở Đông Nam Á nếu trở thành đội bóng đầu tiên có 2 trận thắng.

HLV Park Hang Seo tìm trợ lý dẫn dắt U23 Việt Nam

Trong khi đó, U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu ở UAE nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.



Thông tin từ VFF, HLV Park Hang Seo vẫn là người chịu trách nhiệm quản lý chung cả hai đội tuyển, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý trong BHL hai đội tuyển nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chuẩn bị của hai đội.



Vấn đề được nhiều người quan tâm là HLV Park Hang Seo giao U23 Việt Nam cho ai tại Dubai Cup 2022 sắp tới.



Hiện tại, cánh tay phải của thầy Park là trợ lý Lee Young Jin được đánh giá cao nhất. Ông Lee từng nhiều lần cầm quân thay người đồng nghiệp, trong đó đáng chú ý là những phút cuối ở trận chung kết SEA Games 30.



Ứng viên tiếp theo cũng là một chiến lược gia người Hàn Quốc. VFF gần như đã chốt HLV Gong Oh Kyun cho chiếc ghế HLV trưởng U23 Việt Nam.



Cuộc chuyển giao giữa HLV Park và Gong diễn ra ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc vào cuối tháng 5 tới.



Việc HLV Park Hang Seo và VFF để ông Gong Oh Kyun dẫn dắt U23 Việt Nam ở Dubai Cup 2022 cũng giống như "thử việc", giúp HLV này thích nghi nhanh nhất với đội tuyển. Vấn đề là VFF có kịp hoàn tất việc chốt hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun hay không.