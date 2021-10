U23 Việt Nam: Đâu rồi, 'phép thuật' của thầy Park?

1. Bằng vào lực lượng đang sở hữu hay lịch sử đối đầu... U23 Việt Nam rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn so với U23 Đài Loan (Trung Quốc) vốn phần lớn là các cầu thủ nghiệp dư.



Thực tế những gì diễn ra trên sân cũng cho thấy điều đó khi U23 Đài Loan (Trung Quốc) phải chơi co cụm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở chiều ngược lại phần kiểm soát trận đấu hoàn toàn thuộc về các trò của HLV Park Hang Seo.



Nhưng, dù kiểm soát thế trận, cầm nhiều bóng, đồng thời tạo ra vô số pha hãm thành tuy nhiên U23 Việt Nam lại chỉ có thể vượt qua U23 Đài Loan (Trung Quốc) một cách vất vả với bàn thắng duy nhất của Văn Xuân ở những phút cuối.

U23 Việt Nam (áo đỏ) rất vất vả mới vượt qua được U23 Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đầu ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2022

2. Như từng nhận định, bóng đá trẻ thực sự rất khó lường nhưng cái cách mà U23 Việt Nam cho thấy thực sự đang khiến người hâm mộ khó có thể hài lòng.



Cũng có thể thông cảm khi hàng loạt yếu tố khách quan khiến U23 Việt Nam chơi không tốt ở trận đấu ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2022 như mặt sân, thời tiết và cả chuyện các cầu thủ trẻ bị tâm lý...



Nhưng rõ ràng với những gì đang có trong tay, cách mà U23 Việt Nam chơi thực sự đáng thất vọng vì chuyền hỏng rất nhiều, lỗi vị trí, cự ly đội hình rồi tới cả kỹ thuật cá nhân... đều bất ổn.



Chỉ giành được kết quả khiêm tốn so với mục tiêu đề ra ở trận ra quân rõ ràng cũng có lý do từ những bất ổn nói trên.



3. Nhìn màn thể hiện của U23 Việt Nam ở trận đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á rõ ràng giới chuyên môn hay người hâm mộ có lý do lo lắng cho HLV Park Hang Seo lẫn bóng đá Việt Nam.