U23 Việt Nam: Đâu là đối thủ lớn nhất của thầy trò Park Hang Seo?

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá khó

Thực tế kết quả bốc thăm cũng cho thấy HLV Park Hang Seo vẫn may mắn vì nằm chung một bảng đấu với các đối thủ có vẻ nhẹ ký hơn, ít nhất so với nhánh của Thái Lan.



Nếu nhìn thành tích, sự chuẩn bị cho tới cả tiến bộ trong những năm gần đây, rõ ràng U23 Việt Nam chỉ gặp khó với Indonesia, còn lại Myanmar, Phillipines, Timor Leste bị đánh giá thấp hơn.



Rơi vào một bảng đấu không quá khốc liệt, cơ hội đi tiếp rồi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games trên sân nhà thêm phần rộng mở đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.



Ông Park chưa thể thở phào



Tấm vé vào chơi ở bán kết, hoặc xa hơn có thể bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà của U23 Việt Nam là rộng mở. Nhưng điều này không có nghĩa thầy trò HLV Park Hang Seo có thể dễ dàng làm được ngay.



Lo âu đối với U23 Việt Nam lúc này dù chưa thật hiển hiện, nhưng nhìn vào quá trình làm việc lẫn những gì đang có trong tay rõ ràng có lý do để xác định đối thủ lớn nhất làm thầy trò HLV Park Hang Seo không thể thực hiện được mục tiêu đề ra.