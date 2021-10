U23 Việt Nam đá vòng loại châu Á: Thầy Park treo thưởng gì?

Thực tế là sau khi vòng loại U23 châu Á kết thúc thuyền trưởng người Hàn Quốc có thể cất nhắc thêm vài gương mặt khác ngoài Việt Anh, Văn Xuân, Thanh Bình... lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho tương lai.

Tất nhiên, cất nhắc lên ăn cơm đội tuyển không có nghĩa sớm được ra sân, nhưng với các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam cơ hội tập cùng những đàn anh tuyển Việt Nam là vô cùng giá trị từ tinh thần đến chuyên môn để trưởng thành hơn.

Đây chính là giải thưởng mà HLV Park Hang Seo đang treo cho các học trò ở U23 Việt Nam nếu như thể hiện tốt tại vòng loại U23 châu Á tới đây, cụ thể hơn trong các trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar.

Đợi xem, sau những cái tên quen thuộc như Việt Anh, Thanh Bình, Văn Toản, Văn Xuân... ai sẽ người tiếp theo ở U23 Việt Nam có cơ hội góp mặt ở tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Xem highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Kyrgyzstan

