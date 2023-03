U20 Việt Nam đấu U20 Australia: Giải mã Messi xứ chuột túi

Tháng 12/2021, khi Sydney sớm dẫn trước chủ nhà Macarthur 3-0, Segecic được tung vào sân ở phút 76 và có màn ra mắt chuyên nghiệp. Chỉ 14 phút nhưng đủ để anh gây ấn tượng về kỹ thuật, ý tưởng chiến thuật cùng khả năng cầm bóng và đột phá.

Không lâu sau đó, những gì cầu thủ U20 Australia thể hiện giúp anh được so sánh với huyền thoại Lionel Messi, người vừa nhận giải The Best của FIFA.

Bên cạnh chiều cao khiêm tốn - khoảng 1,69 m - việc Segecic được ví như Messi còn cách anh di chuyển và cầm bóng bóng, dù hoạt động trung lộ hay bên cánh.

"Tôi có thể chơi ở nhiều vị trí", Segecic tự nhận xét tự tin. "Tôi luôn hoán đổi giữa cánh trái, cánh phải và tấn công trung lộ. Tôi luôn là một cầu thủ nhỏ bé bùng nổ, khéo léo, trưởng thành hơn rất nhiều trong vài năm qua và trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tôi có những pha rê bóng rất tốt".

Segecic thần tượng Messi và Ronaldinho. Anh luôn xem video của họ để học hỏi.

"Tôi là người hâm mộ kết hợp giữa Messi và Ronaldinho. Ronaldinho tận hưởng bóng đá và có sự tinh tế, còn Leo là sự kết hợp tuyệt vời của mọi thứ".

Segecic có thừa niềm tin ở một cầu thủ 18 tuổi. Đây là bài toán U20 Việt Nam cần giải để tìm kết quả tối đa trong trận mở màn U20 châu Á.