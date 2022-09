U20 Việt Nam biến động nhân sự trước thềm vòng loại U20 Châu Á 2023

Thông qua chuyến tập huấn tại Nhật Bản và trận đấu giao hữu với U20 Palestine, huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam và ban huấn luyện đã tiến hành rà soát và đánh giá năng lực của các cầu thủ.

Theo đó, U20 Việt Nam sẽ nói lời chia tay với 10 cầu thủ là Thành Đạt (Hoàng Anh Gia Lai), Quang Duyệt (Quảng Nam), Trung Hiếu, Đăng Dương, Thành An (Viettel), Phúc Thịnh (Cần Thơ), Văn Thảo (An Giang), Giản Tân (Hà Nội), Nhật Minh (Nutifood) và Hoàng Cảnh (Sông Lam Nghệ An). Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ này sẽ không tham dự vòng loại U20 Châu Á 2023 sắp tới.