U19 Việt Nam hạ U19 Philippines: Thắng to nhưng vẫn... lo

1. Sau màn trình diễn ở trận đầu ra quân của cả hai đội, cùng lúc truyền thống hay sự đầu tư… rõ ràng U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn so với U19 Philippines.



Thực tế cũng chứng minh trên sân khi các học trò của HLV Đinh Thế Nam nắm quyền chủ động và dễ dàng thắng đậm U19 Phiippines 4-1 để tiếp tục đua tranh tấm vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.



Chiến thắng trước U19 Philippines đương nhiên không quá bất ngờ với diễn biến trên sân, có chăng là tỉ số khi U19 Việt Nam để lọt lưới trong một tình huống bất ngờ, nhưng lại đến từ sai lầm của hàng thủ sau khi dẫn trước 2 bàn cách biệt.



2. So với trận đầu tiên, không nói đến kết quả cuối cùng những gì trình diễn U19 Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều so với cuộc đối đầu cùng U19 Indonesia.

U19 Việt Nam chơi tốt hơn Hàng công của U19 Việt Nam đá sáng sủa hơn và tận dụng được những cơ hội tạo ra thay vì bỏ lỡ đáng tiếc như trận ra quân. Một nửa số bàn thắng có được đến từ các pha phối hợp đẹp mắt, trước khi hoàn tất trận đấu với những tình huống sai lầm từ đối thủ.



Không chỉ tốt hơn ở các pha dứt điểm, U19 Việt Nam cũng biết cách điều tiết tốc độ trận đấu theo ý muốn hòng đảm bảo giữ gìn thể lực cho những cuộc đối đầu tiếp theo vốn rất sát nhau, thay vì đá hồn nhiên và bị cuốn theo lối chơi của đối thủ.



Bằng chứng là ngay sau thời điểm bị dẫn trước 2-0, U19 Philippines đẩy cao đội hình, chơi quyết liệt hơn nhưng U19 Việt Nam vẫn chơi tỉnh táo để hóa giải phần lớn những pha lên bóng từ đội bạn.



3. Dù chiến thắng và đá tốt hơn so với trận ra quân, nhưng rõ ràng U19 Việt Nam vẫn chưa hoàn hảo nhất trong khả năng cũng như từ sự kỳ vọng từ chính HLV Đinh Thế Nam. và chiến thắng, nhưng vẫn cần phải chỉnh sửa một vài điều trước khi nghĩ xa Bàn thủng lưới duy nhất ở phút 53 là một minh chứng, ở một pha bóng gần như không có gì nhưng một hậu vệ U19 Việt Nam lại chuyền hỏng tới chân Reyes và để cầu thủ này ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả.



Nếu như chơi tập trung, đeo bám quyết liệt giống một pha dứt điểm hiếm hoi mà U19 Philippnes có được trước đó không lâu lưới của thủ thành Văn Bình đã giữ sạch thay vì phải bàn thua khá tức tưởi như vậy.



Không chỉ là bàn thua, dù tốt hơn so với trận ra quân hay có thể thông cảm khi phải thi đấu dưới trời nắng nóng… nhưng cảm giác U19 Việt Nam vẫn chưa ổn về mặt thể lực hay cách phân phối sức bởi còn nhiều cầu thủ bị căng cơ trong thời điểm trận đấu mới đi chưa đầy 2/3 chặng đường.



Sau 2 trận đấu U19 Việt Nam đang tốt dần lên để hy vọng, nhưng những điểm yếu đã phơi bày cần chỉnh sửa tối đa nếu như muốn vào bán kết hay nghĩ tới chức vô địch.