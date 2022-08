U15 SLNA và U15 Hà Nội dắt tay nhau vào tứ kết U15 Quốc gia

Trên sân Hàm Rồng 5, U15 Hà Nội thắng đậm U15 Đồng Tháp với tỉ số 4-0. Đội bóng Thủ đô cùng U15 SLNA dắt tay nhau vào vòng tứ kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sớm một vòng đấu.

Ngày 11.8, giải vô địch U15 quốc gia - Next Travel 2022 sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu tại bảng C cùng vào lúc 15h. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về trận cầu tâm điểm giữa U15 Viettel và U15 PVF, hai đội bóng đã quá hiểu nhau khi đối đầu rất nhiều ở các giải trẻ trước đó. Trận đấu còn lại sẽ là cuộc so tài giữa U15 Đắk Lắk và U15 Long An trên sân Hàm Rồng 5.