U tuyến giáp lành tính có phải mổ hay không?

Trước khi có các phương pháp can thiệp tối thiểu như nút mạch, đốt u bằng sóng cao tần, đốt u vi sóng..., những bệnh nhân có khối u tuyến giáp lành tính sẽ phải trải qua phẫu thuật cắt một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp tùy thuộc vào kích thước khối u. Quá trình phẫu thuật tiềm ẩn nhiều biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, thời gian nằm viện điều trị phục hồi sau mổ lên tới hàng tuần. Đặc biệt, người bệnh sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp phải sử dụng thuốc nội tiết thay thế tuyến giáp (còn gọi là hormone tuyến giáp) liên tục sau này.

Phương pháp can thiệp đốt u bằng vi sóng đảm bảo độ chính xác, an toàn, hiệu quả cao. Bác sĩ can thiệp sẽ luồn một kim phát điện cực xuyên qua da vào khối u để đốt bằng nhiệt vi sóng dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc cắt lớp vi tính. Nhờ vậy quá trình đốt u luôn chính xác không gây tổn thương các cơ quan xung quanh vùng đốt, thiết bị vận hành tạo vi sóng được tự động hóa, giúp các bác sĩ tối ưu hóa các công đoạn thực hiện thủ thuật can thiệp.

Bác sĩ Lê Tiến Hưng, Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết đốt u tuyến giáp bằng vi sóng là phương pháp can thiệp ít xâm lấn rất hiện đại, hiệu quả điều trị tương đương với phương pháp điều trị mổ mở hoặc phẫu thuật nội soi cắt u tuyến giáp/ hai thùy tuyến giáp.

Với các phương pháp phẫu thuật, người bệnh phải chịu nhiều đau đớn, mất máu, thời gian hồi phục kéo dài và các biến chứng sau phẫu thuật, chi phí nằm viện lớn. Tỷ lệ tai biến nhất định như khản tiếng, suy giáp và phải dùng hormone hỗ trợ. Nhưng với phương pháp đốt u bằng vi sóng sẽ bảo tồn hoàn toàn tuyến giáp, người bệnh tỉnh táo trong quá trình can thiệp, không bị mất máu, không để lại sẹo, đảm bảo tính thẩm mỹ. Bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường, xuất viện sau 24h, tỷ lệ biến chứng thấp, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị bệnh.

