U nang bạch huyết choán gần hết ổ bụng bé gái 3 tuổi ở Hải Phòng

Theo thông tin từ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, bệnh nhân là V.Đ.K (41 tháng tuổi). Gia đình bệnh nhân cho biết, bụng bé có biểu hiện to từ lâu nhưng gia đình chưa cho đi khám. Gần đây, trẻ có biểu hiện da xanh, môi nhợt, bụng ngày càng to nên gia đình đưa đi khám tại một bệnh viện trong thành phố. Do tình trạng bệnh nặng, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.