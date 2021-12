U là trời, Hoa hậu Thùy Tiên 'hốt' vì lỗi trong màn cover hot trend

Ngay khi tên Thuỳ Tiên được xướng tên, những khoảnh khắc đời thường của cô đã nhanh chóng được dân mạng tìm lại và chia sẻ.

Hoá ra, không chỉ sở hữu vẻ xinh đẹp và quyến rũ, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng có niềm đam mê đặc biệt với ca hát. Điển hình là đoạn clip cô nàng ngẫu hứng đàn hát ca khúc Hạ Còn Vương Nắng - hot trend từng gây sốt mạng xã hội đã lập tức gây chú ý.

Clip Thuỳ Tiên cover Hạ Còn Vương Nắng

Nếu khán giả đã quá quen với một Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên quyến rũ trên sân khấu Miss Grand International 2021 thì trong clip này, nét dễ thương đúng lứa tuổi của cô nàng lại khiến nhiều người xuýt xoa. Thuỳ Tiên nhẹ nhàng vừa đàn vừa thể hiện ca khúc Hạ Còn Vương Nắng.