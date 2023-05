'Tỷ Tỷ Đạp Gió' 2023: Chi Pu được khán giả Trung Quốc săn đón

Đó là khoảnh khắc cô xuất hiện dưới sảnh một khách sạn tại Trung Quốc để chuẩn bị đến trường quay, nhiều người có mặt đã ghi lại những biểu cảm đáng yêu của nữ ca sĩ. Chi Pu mặc trang phục thể thao đơn giản, vui vẻ chào hỏi và trò chuyện với khán giả.

Chi Pu được khán giả Trung Quốc săn đón

Trước đó, trong tập 2 chương trình Đạp Gió 2023, Chi Pu cover ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh cùng Ella, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến.

Kết thúc vòng đấu nhóm đầu tiên, Chi Pu bật khóc vì cả đội giành được chiến thắng. Với 853 lượt bình chọn tại trường quay, cả 4 thành viên được vào thẳng vòng trong.