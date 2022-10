Tỷ phú Trần Đình Long có thêm 100 triệu USD, lời cảnh báo chưa hết nghiệm

Cổ phiếu HPG thuộc CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long trong phiên 12/10 tăng trần thêm 7%, lên 18.700 đồng. Theo Forbes, tài sản của ông Long tăng thêm 104 triệu USD lên 1,5 tỷ USD. Đây là lần tăng trần thứ hai trong năm 2022 của cổ phiếu HPG.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu HPG vẫn mất khoảng 47%. Tài sản của ông Trần Đình Long mất tương ứng khoảng 1,5 tỷ USD.

Cổ phiếu HPG tăng mạnh trở lại trong bối cảnh doanh nghiệp số một ngành thép Việt Nam được dự báo có lợi nhuận sa sút trong quý III/2022.

Theo Chứng khoán SSI, ước tính lợi nhuận sau thuế quý III của Tập đoàn Hòa Phát đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, giảm 80% so với mức đỉnh trong quý III/2021. Lý do bởi giá thép giảm mạnh từ đỉnh cao năm 2021, trong khi giá than cốc lên cao làm tăng chi phí đầu vào. Bên cạnh đó, lỗ tỷ giá cũng tác động tiêu cực lên kết quả kinh doanh của HPG.