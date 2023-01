Tỷ phú Trần Đình Long bứt phá, ngành thép đón tín hiệu tích cực đầu năm 2023

Theo KIS, khoản lỗ ròng bất ngờ 1.785 tỷ đồng trong quý III/2022 của Hoà Phát có nguyên nhân chính từ giá đầu vào cao, hàng tồn kho luân chuyển chậm cùng với giá bán thấp hơn. Tập đoàn Hòa Phát còn chịu khoản lỗ tỷ giá khoảng 1.000 tỷ đồng do đồng USD tăng.

KIS hạ 23% dự báo doanh thu và hạ 66% dự báo về lợi nhuận ròng của HPG trong năm 2022 so với ước tính trước đó, lần lượt xuống mức 137.400 tỷ đồng và 10.600 tỷ đồng, tương ứng giảm 69% so với mức lãi ròng kỷ lục của năm 2021.

Theo SSI Research, trong năm 2023, biên lợi nhuận ngành thép có thể cải thiện nhờ giá bán ổn định, nhưng nhu cầu vẫn còn rủi ro suy yếu.

Tỷ phú Trần Đình Long bứt phá trở lại vào cuối 2022 và đầu năm 2023. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Theo đó, nhu cầu thép trong nước có thể tiếp tục suy yếu do thị trường bất động sản trì trệ và chính sách tiền tệ thắt chặt. Sức cầu tiêu thụ thép của hộ gia đình cũng được dự báo giảm do tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất cao hơn. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu vẫn chưa thuận lợi do suy thoái ở nhiều nền kinh tế trên thế giới.

Nhu cầu thép của Trung Quốc dự kiến sẽ không đổi hoặc hoặc phục hồi nhẹ khoảng 1-2% trong năm 2023 nhờ việc mở cửa lại nền kinh tế. Yếu tố này có thể giúp giá thép ổn định hơn trong năm 2023, không giảm nhưng ít có khả năng tăng mạnh.

Lợi nhuận của các công ty thép có thể phục hồi trong năm 2023 nhờ giá thép và nguyên liệu thô ổn định hơn nhưng vẫn còn rủi ro cao. Nhu cầu yếu dẫn đến hiệu suất sử dụng thấp, chỉ ở mức 60-75% (so với trên 80% trong năm 2022 và hơn 90% trong năm 2021). Điều này sẽ gây áp lực lên doanh thu, dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận của công ty trong năm tới.

Chứng khoán SSI cho rằng, lợi nhuận của ngành thép sẽ tiếp tục giảm trong nửa đầu năm 2023 nhưng dần phục hồi vào cuối năm.

Theo Chứng khoán KIS, Hoà Phát có thể quay trở lại giai đoạn tăng trưởng mạnh từ năm 2024 nhờ nhu cầu phục hồi đáng kể và vận hành nhà máy Dung Quất 2. Dự án Dung Quất 2 dự kiến sẽ được ra mắt một phần từ cuối năm 2024.

Hòa Phát vừa trải qua một giai đoạn đầy khó khăn. Tuy nhiên, khi các vấn đề như căng thẳng địa chính trị, thị trường bất động sản khó khăn, tỷ giá leo thang,... được giải quyết, cầu thép toàn cầu cải thiện thì hiệu quả hoạt động của HPG sẽ tăng trưởng đáng kể. Lãi ròng của HPG dự kiến trên mức 17.600 tỷ đồng trong năm 2024.

HPG của tỷ phú Trần Đình Long nhiều khả năng cũng bứt phá. Nhờ đó, tài sản của tỷ phú Long tăng mạnh và không ngoại trừ ông sẽ lên vị trí cao hơn trong danh sách các tỷ phú giàu nhất Việt Nam, thay vì xếp thứ 3 như hiện tại.