Tỷ phú Thái thu về 9.300 tỷ đồng cổ tức, "ngọc quý" Sabeco giờ ra sao?

Với mức giá hiện tại, Sabeco có vốn hóa là hơn 84.100 tỷ đồng (khoảng 3,4 tỷ USD). Số cổ phần của doanh nghiệp tỷ phú Thái còn lại khoảng 1,84 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với số vốn bỏ ra ban đầu hơn 4,8 tỷ USD.

Hồi cuối năm 2017, cổ phiếu Sabeco có giá có lúc lên tới hơn 320.000 đồng/cp, tương đương mức giá điều chỉnh khoảng hơn 150.000 đồng, cao hơn nhiều so với mức giá 65.600 đồng/cp như hiện tại (tính tới 7/12/2023).

Là một trong các doanh nghiệp trả cổ tức đều đặn với tỷ lệ cao, có tình hình tài chính và dòng tiền rất tốt, nhưng lợi nhuận của Sabeco gần đây suy giảm. Triển vọng doanh nghiệp không tươi sáng như trước.

Trong quý III/2023, Sabeco báo lợi nhuận giảm 23% so với cùng kỳ, xuống còn 1.074 tỷ đồng dù có cả tỷ USD tiền mặt gửi ngân hàng mang về gần 370 tỷ đồng tiền lãi. Doanh thu của Sabeco cũng giảm khá mạnh, gần 14% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 7.500 tỷ đồng, do doanh thu bán bia giảm.

Việt Nam là nước tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á và top 10 thế giới, nhưng thị trường này có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Doanh thu của hầu hết doanh nghiệp trong ngành giảm 10-20%, trong khi giá nguyên liệu tăng mạnh theo diễn biến thế giới.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện chặt chẽ Nghị định 100 (năm 2019) về xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe trên đường, các doanh nghiệp sản xuất bia còn chịu tác động từ sức cầu suy giảm. Nền kinh tế kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, người tiêu dùng vẫn thắt lưng buộc bụng.

Mặc dù suy giảm sau nhiều năm tăng trưởng nóng, các doanh nghiệp ngành bia vẫn nằm trong nhóm các doanh nghiệp có lợi nhuận và cổ tức cao. Sabeco là một trong những công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn, với tỷ lệ ổn định suốt nhiều năm qua. Mức chi trả thường xuyên từ 35-50%/năm, rất cao so với mặt bằng chung các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Đây là khoản thu nhập bền vững và vẫn có triển vọng tăng trưởng dài hạn khi thị trường Việt Nam có quy mô dân số lớn, thu nhập người dân vẫn tăng cao.

Đại diện ThaiBev từng coi Sabeco là “viên ngọc quý”, là một doanh nghiệp có triển vọng tốt ở một thị trường tiêu thụ bia hàng đầu khu vực và đứng thứ 3 tại châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Các doanh nghiệp bia vẫn có kế hoạch phát triển mạnh tại Việt Nam. Sabeco đầu tư nâng công suất nhà máy Bia Sài Gòn Quảng Ngãi. Sabeco cũng vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ. Trong khi đó, với 6 nhà máy hiện có, 'ông lớn' Heineken đề xuất bổ sung thêm 500 triệu USD đầu tư vào Việt Nam.