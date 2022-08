Tỷ phú số 1 Việt Nam rời bỏ, 'ông lớn' điện thoại kiếm bộn tiền

Với diễn biến trên, kết thúc quý II, Digiworld hoàn thành 53% kế hoạch năm đối với mảng điện thoại, trong khi về tổng thể mới hoàn thành lần lượt 45% và 44% so với kế hoạch 26.300 tỷ doanh thu và 800 tỷ lợi nhuận cho năm 2022.

Một điểm đáng chú ý là mảng điện thoại đi động đóng góp tới hơn 2.700 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ) vào doanh thu của Digiworld và nhờ chính vào sự tăng trưởng thị phần của nhãn hiệu điện thoại Xiaomi của Trung Quốc (tăng từ dưới 11% lên 15,8% thị phần) và Apple (tăng 1% so với cùng kỳ lên 7,96% thị phần).

Công ty Cổ phần Thế Giới Số - Digiworld Coporation (DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 4.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, tăng so với mức 4.200 tỷ và 117 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mảng kinh doanh điện thoại di động vẫn có mức tăng trưởng cao dù không đột phá (Ảnh: Cellphones)

Ông lớn ngành phân phối điện thoại và laptop, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí - Petrosetco (PET), cũng ghi nhận doanh thu tăng khá mạnh trong quý II và hai quý so với cùng kỳ (lũy kế 8.300 tỷ so với 7.600 tỷ). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 6 tháng suy giảm từ mức 124 tỷ trong H1/2021 xuống 114 tỷ trong H1/2022 do chi phí tài chính tăng đột biến từ 45 tỷ, lên hơn 241 tỷ đồng.

Petrosetco ghi nhận doanh thu tăng mạnh là nhờ phân phối sản phẩm Apple đạt kết quả cao từ quý III/2021. Tháng 8/2021, Petrosetco ký tiếp hợp đồng phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng Apple của Mỹ tại thị trường Việt Nam từ năm 2021 đến năm 2022, sau lần ký kết hợp tác đầu tiên vào tháng 6/2020.

Doanh thu và lợi nhuận của Digiworld tăng từ quý II/2021 nhờ bán điện thoại Xiaomi của Trung Quốc và thiết bị văn phòng. Đó cũng là nhờ tận dụng cơ hội sau khi VinSmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời thị trường. Tập đoàn Vingroup bỏ mảng điện thoại để tập trung vào mảng ôtô Vinfast.

Vào tháng 5/2021, Tập đoàn Vingroup công bố dừng sản xuất các mẫu điện thoại di động thương hiệu Vsmart, 3 năm sau khi gia nhập thị trường và giành được thị phần đáng kể. Thị phần của Vinsmart và Xiaomi vào cuối tháng 3/2021 lần lượt là 8,2% và 13%.