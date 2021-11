Tỷ phú Singapore 'tố' Rap Việt dùng mẫu mặt nạ độc quyền không xin phép

Lời thắc mắc của tỷ phú Min-Liang Tan khiến cộng đồng mạng một lần nữa bất bình, tràn vào fanpage chương trình yêu cầu làm rõ những cáo buộc sử dụng hình ảnh trái phép.

Theo một số bình luận của khán giả dưới bài đăng của Ming-Liang Tan, những hình ảnh trên có lẽ đã được ê-kíp dùng Photoshop can thiệp, bởi kích cỡ thật của chiếc mặt nạ to hơn so với bản trên poster của Rap Việt.