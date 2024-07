Tỷ phú giàu nhất châu Á thuê Justin Bieber hát mừng đám cưới con trai với số tiền gây choáng!

Trong buổi tiệc, ngôi sao đoạt giải Grammy mặc set đồ áo tank top trắng và quần đen, kết hợp giày da đế cao và mũ lưỡi trai đội ngược. Anh cũng mặc chiếc áo khoác bomber oversize màu hồng nhạt ở phần đầu của chương trình.

Justin Bieber thể hiện loạt bản hit đình đám như Baby, Boyfriend, Love Yourself, What Do You Mean?... Nam ca sĩ 30 tuổi khuấy động buổi tiệc với những vũ điệu sexy và mời mọi người hát cùng.

Bieber còn đưa micro cho khách mời ngồi ở hàng ghế đầu Orhan Awatramani và nhảy múa cùng các khách mời khi bản hit EDM Where Are U Now của anh được bật lên.