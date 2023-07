Tỷ phú Elon Musk và Mark Zuckerberg có thể so găng tại đấu trường Colosseum

Theo tin do tờ tin tức New York Post (Mỹ) đưa, phía Bộ Văn hóa của Ý đã liên hệ với hai tỷ phú Elon Musk và Mark Zuckerberg để gợi ý rằng, nếu trận đấu thực sự được tổ chức, hai vị tỷ phú giàu có và nổi tiếng hàng đầu thế giới có thể tới so găng tại đấu trường La Mã Colosseum ở Rome, Ý.

Trước thông tin chưa chính thức này, tỷ phú Elon Musk (52 tuổi) đã ngầm xác nhận về tính nghiêm túc của thông tin, anh có đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Vậy là sẽ có cơ hội được so găng ở đấu trường La Mã Colosseum".