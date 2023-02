Tỷ phú Elon Musk gây sốc khi muốn mua lại Man Utd

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định.