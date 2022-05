Tỷ phú Elon Musk bị điều tra sau vụ mua Twitter

Được biết, về lý do mua lại Twitter, tỷ phú giàu nhất hành tinh cho biết, muốn đưa mang xã hội này quay trở lại thuở ban đầu, khi mọi người được công khai thảo luận một cách tự do.

Tuy nhiên, ông Musk khẳng định sẽ vẫn tuân thủ các quy định pháp luật, kể cả bất kì đạo luật mới nào được thông qua nhằm hạn chế tự do phát ngôn trên mạng xã hội.

Ông Musk từng cho rằng, Twitter chưa thể hiện được tiềm năng tự do ngôn luận. Giống như các nền tảng mạng xã hội khác, Twitter đang cố gắng ngăn chặn các nội dung tiêu cực, bao gồm bạo lực, lời nói thù hận hoặc thông tin sai lệch độc hại. Do đó, nhiều người nổi tiếng cảm thấy quyền tự do ngôn luận của họ chưa được tôn trọng.