Tỷ phú để lại 6.500 tỷ đồng làm từ thiện và hành động bất ngờ của gia đình

Theo di chúc, ông Hugh Hoffman (người Mỹ) để lại khối tài sản trị giá hơn 270 triệu USD quyên góp cho các tổ chức địa phương ở Cincinnati (Ohio, Mỹ). Tuy nhiên, số tiền lớn nhất của di chúc vẫn chưa được công khai.

Ước tính, ông Hoffman dành tặng 50-55 triệu USD cho đại học Cincinnati; 50-55 triệu USD cho sở thú Cincinnati; 20-25 triệu USD cho trung tâm thiên nhiên Cincinnati; 70 triệu USD cho các tổ chức từ thiện nghiên cứu hoặc điều trị bệnh xơ cứng teo cơ một bên.

Chân dung vị tỷ phú quyên góp khoản tiền khổng lồ cho các tổ chức địa phương ở Mỹ (Ảnh: Bizjournals).

Ngoài ra, Hoffman cũng để lại 200.000 USD cho Little Sisters of the Poor Cincinnati và 100.000 USD cho Trung tâm Bảo tàng Cincinnati, Trung tâm Vườn Cincinnati và Nhạc viện Little Miami.