Tỷ phú Chính Chu bí mật 'đánh úp' Hà Phương trong ngày sinh nhật

Không ở lại Việt Nam quá lâu, cô và chồng cùng hai con du lịch Ý để nghỉ dưỡng trước khi trở lại New York để đón sinh nhật. Do thời gian gấp rút, kế hoạch cho một bữa tiệc hoành tráng không kịp thực hiện, ca sĩ dự định sẽ kỷ niệm 20 năm ngày cưới của 2 vợ chồng thật lớn vào tháng 8. Nhưng không ngờ, chồng cô - tỷ phú Chính Chu và hai con đã mời những nghệ sĩ thân thiết của ca sĩ bay từ California qua New York để chúc mừng sinh nhật Hà Phương.

Dàn nghệ sĩ hải ngoại qua chúc mừng sinh nhật Hà Phương có vợ chồng em gái ca sĩ Minh Tuyết, nhạc sĩ Đồng Sơn, ca sĩ Hạ Vy, Mai Thiên Vân, Lương Tùng Quang và diễn viên hài Hoài Tâm.