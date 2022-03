Tỷ phú Bill Gates đã từng được nuôi dạy như thế nào?

Khi đi học, Bill Gates là một học sinh quậy phá. Vì vậy, ông được bố mẹ đưa đến gặp bác sĩ tâm lý. "Với một số chuyện, Bill Gates khá cứng đầu. Gia đình không cố can thiệp vào những chuyện đó vì chỉ tốn thời gian mà thôi", bố tỷ phú viết trong cuốn sách Showing Up For Life (Tạm dịch: Bước vào đời).

Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Bill Gates tiết lộ rằng ông thường xuyên không ở nhà và đến Đại học Washington để nghiên cứu khi chỉ mới 13 tuổi.

Sau một năm sau trị liệu, tình trạng của Bill Gates đã khá hơn. Ông cũng được bố mẹ ủng hộ hết mình để theo đuổi đam mê.

Theo tạp chí Britannica, "Gates viết chương trình phần mềm đầu tiên khi mới 13 tuổi. Khi còn học cấp 3, ông đã thành lập một nhóm lập trình viên giúp kiểm soát hệ thống tính lương của trường bằng máy tính và sáng lập công ty Traf-O-Data - công ty bán hệ thống đếm lưu lượng xe cộ cho chính quyền các địa phương."