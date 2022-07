Tỷ phú Bill Gates chi cả tỷ đô la để xóa bỏ căn bệnh do virus gây chết người

Theo The Street, một người dân của hạt Rockland (bang New York, Mỹ), chưa được tiêm chủng, đã mắc bệnh bại liệt. Cơ quan y tế bang New York thông báo vào ngày 21/7. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng khoảng một tháng trước và hiện bị liệt một phần. Gần đây, người này không đi du lịch, do đó có thể đã nhiễm bệnh ở Mỹ.

Thêm nhiều ca bệnh mới?

"Dựa trên những gì chúng tôi biết về trường hợp này và bệnh bại liệt nói chung, Bộ Y tế khuyến cáo những người chưa chủng ngừa nên đi tiêm vắc xin càng sớm càng tốt", Ủy viên Y tế bang New York, Tiến sĩ Mary T. Bassett, khuyên.

Tiến sĩ Bassett nói thêm: “Vắc xin bại liệt loại tiêm (IPV) an toàn và hiệu quả, chống lại căn bệnh có khả năng gây suy nhược này. Đó là một phần quan trọng của các cuộc chủng ngừa bắt buộc, thường kỳ ở trẻ em đã được cơ quan y tế công cộng trên toàn quốc khuyến cáo”.