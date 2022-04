Tỷ phú Abramovich - nhân vật bí ẩn trong đàm phán Nga - Ukraine

4 phút trước Tin pháp luật

Thanh tra Bộ Công an vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ.