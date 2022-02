Bang Queensland (Australia) ghi nhận người đã tiêm 3 liều vắc xin có nguy cơ tử vong do Covid-19 thấp hơn 20 lần so với những người chưa chủng ngừa.



Nhà virus học Lara Herrero của Đại học Griffith thông tin, khả năng một người nào đó đã tiêm liều vắc xin tăng cường chết vì virus SARS-CoV-2 là khoảng 1 trong 61.000 người.



Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm người chưa tiêm chủng là 1 trong 3.000 người, nhóm tiêm 2 mũi là 1 trong 5.500 người.

Ảnh minh họa: Lvhn

Đến ngày 16/2, bang Queensland đã có 399 người tử vong do Covid-19. Trong đó, 392 người mất trong đợt dịch Omicron và kể từ khi các tiểu bang mở cửa trở lại vào ngày 13/12.



Trong số những người chết vào đợt Omicron, 42 người đã tiêm 3 mũi, 214 người đã tiêm 2 mũi vắc xin, 33 người đã tiêm 1 mũi, 103 người chưa tiêm.



Hơn một nửa số ca tử vong (208 người) sống trong các nhà dưỡng lão.



Những người đã tiêm liều tăng cường chỉ chiếm hơn 10% tổng số ca tử vong trong 2 tháng qua. Tuy nhiên, Yvette D'Ath, người đứng đầu ngành y tế bang Queensland, cho biết, chỉ 62% cư dân đủ điều kiện từ 16 tuổi trở lên đã tiêm liều thứ 3.



Tiến sĩ Herrero nhận định, dữ liệu là bằng chứng rất rõ ràng: Tiêm nhắc lại là cách bảo vệ tốt nhất chống lại Covid-19, bên cạnh giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và vệ sinh tay.



Tiến sĩ Herrero nói: "Tôi khuyến khích mọi người nên tiêm liều vắc xin tăng cường ngay khi có thể. Các con số không hề nói dối. Tiêm phòng mất 15 phút và hơi đau ở cánh tay nhưng có thể cứu được mạng sống”.



Trong khi những người tiêm 2 mũi chiếm hơn một nửa số ca tử vong do Covid-19 của bang, Tiến sĩ Paul Griffin chia sẻ, nhóm này cũng chiếm hơn 90% dân số từ 16 tuổi trở lên.



Tiến sĩ Griffin nói: “Nếu vắc xin không có tác dụng gì, số ca nhập viện, tử vong ở những người đã tiêm chủng sẽ cao gấp 9 lần so với nhóm chưa tiêm, bởi họ chiếm 90% dân số”.



"Vắc xin có hiệu quả rất cao, nhưng không phải là 100%".



Ở Australia, người từ 16 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm nhắc lại 3 tháng sau khi tiêm liều thứ 2 của vắc xin Covid-19.



Giám đốc Y tế Queensland, John Gerrard, đánh giá, hiện tại Covid-19 là một căn bệnh khác với những gì các bác sĩ đã gặp trước khi có vắc xin.



Tiến sĩ Gerrard nói: “Covid-19 không còn giống như thực tế từng thấy ở New York (Mỹ), Italy và những nơi khác trong giai đoạn đầu của đại dịch. Khi đó, những người trẻ tuổi bị viêm phổi, tử vong”.



"Những gì chúng ta đang thấy rất khác nhờ tiêm chủng. Chúng tôi hiện gặp những trường hợp phức tạp hơn nhiều khi bệnh nhân lớn tuổi, mắc nhiều bệnh lý và thường rất khó để xác định vai trò của virus trong tình trạng sức khỏe của họ".