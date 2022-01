Nghiên cứu React-1 của Đại học Imperial College London (Anh) tiến hành khảo sát trên quy mô toàn quốc. Câu hỏi được đặt ra là những người lấy mẫu xét nghiệm từng bị Covid-19 hay chưa.



Hơn 3.500 người có kết quả dương tính từ ngày 5/1 đến ngày 20/1 đã trả lời câu hỏi trên. Gần 2/3 số trường hợp (64,5%) cho biết, trước đó, họ từng bị Covid-19.

Tuy nhiên, Giáo sư Paul Elliott, Giám đốc chương trình React và Chủ tịch Dịch tễ học và Y tế Công cộng tại Đại học Imperial College London, đánh giá, những ca trên không được xác định là tái nhiễm. Vì khả năng, ở một số trường hợp, virus vẫn còn sót lại dẫn tới kết quả dương tính lần 2.



Omicron có nhiều khả năng gây tái nhiễm cho những người từng mắc Covid-19 hơn các biến thể khác, do khả năng né tránh hệ miễn dịch.



Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, 11% số ca mắc mới là tái nhiễm. Tuy nhiên, nghiên cứu cập nhật chỉ ra rằng con số thực sự có thể cao hơn nhiều.



Ca tái nhiễm được định nghĩa là một người có kết quả dương tính 2 lần, cách nhau ít nhất 90 ngày.



Hiện tại ở Anh, mỗi ngày có thêm 90.000 ca Covid-19, chủng Omicron đã thay thế Delta ở vai trò thống trị. Mức này đã giảm mạnh so với đầu tháng 1 (gần 200.000 ca).



Sajid Javid, Bộ trưởng Y tế, cho biết: “Thật yên tâm khi thấy số ca Covid-19 bắt đầu chậm lại trên toàn quốc. Dù vậy, tỷ lệ nhiễm Covid-19 vẫn còn cao nên chúng ta phải học cách sống chung với virus. Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục cảnh giác - rửa tay, hít thở không khí trong lành, xét nghiệm và tiêm liều vắc xin tăng cường”.



Tiến sĩ Raghib Ali, nhà dịch tễ học và cố vấn Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, nhận định, không có bằng chứng cho thấy Omicron gây tử vong quá mức và rõ ràng nhiều bệnh nhân Covid-19 nhập viện là ngẫu nhiên, do các bệnh lý khác.



“So với các đợt trước, chúng tôi không còn thấy số lượng tử vong quá nhiều. Tôi nghĩ Anh đã vượt qua đỉnh của làn sóng này ở tất cả các thông số như ca bệnh, số người nhập viện và số ca tử vong”, Tiến sĩ Ali nói.