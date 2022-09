Tỷ lệ đọc thẻ ETC thất bại tại các trạm thu phí ở TP.HCM tăng nhanh

Xem thêm: Bị tố thu 2 lần phí ETC một lượt xe qua trạm, VETC nói gì?

Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP về kết quả 1 tháng triển khai thu phí không dừng ETC tại các trạm BOT trên địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 1/8 đến 30/8, tổng số lượt ô tô lưu thông qua 3 trạm thu phí An Sương – An Lạc, Xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ đạt gần 3,4 triệu lượt. Tỷ lệ thu phí ETC sau 1 tháng triển khai cũng tăng cao so với thời điểm trước khi triển khai. Tại trạm An Sương - An Lạc đạt 75,87% (tăng 21,27%), trạm Xa lộ Hà Nội đạt 87% (tăng 19,8%), trạm cầu Phú Mỹ đạt 84,28% (tăng 18,96%).

Đồng thời, tỷ lệ thu phí MTC giảm mạnh so với thời điểm trước khi triển khai, cụ thể: Trạm An Sương - An Lạc còn 24,13% (giảm 21,27%), trạm Xa lộ Hà Nội còn 13% (giảm 19,8%), trạm cầu Phú Mỹ còn 15,72% (giảm 18,96%).