Tý hon vượt cửa tử

Bác sĩ Trác cho hay, do sự phát triển chưa hoàn thiện của cơ thể nên trẻ sinh non phải đối mặt với rất nhiều các nguy cơ. Trong đó, có 8 vấn đề cơ bản: Trẻ dễ bị ngạt, hạ thân nhiệt, đường máu, suy hô hấp, xuất huyết, nhiễm trùng sơ sinh, khó khăn về dinh dưỡng và dễ bị viêm ruột hoại tử, vàng da.

"Tất cả các cháu sinh không đủ tháng đều được phòng chống và điều trị 8 nguy cơ này ngay trước mắt. Tùy từng cháu, thông thường phải điều trị từ 2,5-3 tháng. Khi đạt cân nặng 1,6-1,7kg và có thể tự ăn đường miệng, không cần hỗ trợ đường thở, bé sẽ được xuất viện", bác sĩ Trác thông tin.

Biến chứng nguy hiểm nhất đối với trẻ sinh non là xuất huyết não. Do đó cần phải ngăn ngừa biến chứng này. Trong 7 ngày đầu, tỉ lệ tử vong là rất cao, do đó cần có sự theo dõi sát sao với các máy đo nhịp tim, nhịp thở... Biến chứng thứ hai là mù mắt. Trẻ đẻ quá non mắt dễ bị bệnh võng mạc ROP. Biến chứng thứ ba cần đề phòng là bệnh phổi mãn tính. Cần phải chữa trị triệt để để khi ra viện trẻ không phải có bình oxy bên người. Khi em bé sinh không đủ tháng, điều đầu tiên cần làm là hỗ trợ hô hấp, sau đó là các biện pháp nghiêm ngặt về vệ sinh để chống nhiễm trùng phối hợp với kháng sinh. Thiết bị đầu tiên phải kể đến là một lồng ấp hiện đại. Lồng ấp này được thiết kế giống như môi trường trong dạ con bà mẹ, phải điều khiển được nhiệt độ và độ ẩm theo tuổi thai, được tính bằng ngày của em bé. Môi trường đó phải để em bé không nóng không lạnh. Ở tuần tuổi này, da em bé mỏng như tờ giấy, nhiều em thấy cả ruột phía trong, mạch máu chạy dưới da loằng ngoằng. Nếu độ ẩm không làm tốt, để da bay hơi sẽ khiến bé gặp nguy hiểm. Đặc biệt, môi trường nuôi trẻ sinh non phải vô trùng.

Những y bác sĩ trực tiếp chăm sóc, điều trị phải thường xuyên rửa tay xà phòng, dùng dung dịch sát khuẩn tay, không mặc quần áo bình thường, phải có máy lọc khí để đảm bảo không khí trong phòng nuôi trẻ được thông thoáng và sạch nhất.