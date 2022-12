Tỷ giá USD tự do lao dốc, tại Vietcombank xuống dưới mức 24.000 đồng/USD

Tương tự, tại Vietinbank, tỷ giá phiên hôm nay 7/12 cũng được điều chỉnh ở mức 23.720-24.020 đồng (mua vào - bán ra), giảm nhẹ cả hai chiều so với phiên ngày hôm qua.

Tại ACB, tỷ giá USD được điều chỉnh ở mức 23.650-24.200 đồng (mua vào - bán ra), giảm 150 đồng chiều mua vào giảm 100 đồng chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - đang có chiều hướng tăng so với đầu tháng 12. Tính tới 13h50 ngày 7/12 (giờ Việt Nam), DXY lên mức 105,77 điểm, tăng 0,14% so với phiên trước đó. Đây là phiên thứ 5 tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 12 đến nay, tuy nhiên, đồng USD đang có xu hướng giảm so với mức đỉnh hôm 27/9 là 7,3%.