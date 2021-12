Tỷ giá USD tăng liên tục, lên mức cao nhất trong một năm

Tương tự, tại VietinBank, nhà băng này hôm nay giao dịch USD ở mức 22.950 - 23.190 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên cuối tuần trước, giá USD tại VietinBank đã tăng 315 đồng chiều mua vào và tăng 355 đồng ở chiều bán ra.

Giá bán ra với USD tại Vietcombank vào hôm nay ở mức ở mức 23.200 đồng/USD, tăng 365 đồng so với ngày 3/12.

Đơn cử, Vietcombank hôm nay mua vào USD với giá 22.930 đồng/USD cho hình thức giao dịch tiền mặt.. Dù thấp hơn 20 đồng so với phiên liền trước nhưng mức giá này đã tăng 320 đồng so với cuối tuần vừa qua.

Hiện giá mua vào USD tại các ngân hàng dao động từ 22.930 – 22.960 VND/USD và bán ra ở mức 23.160 – 23.200 VND/USD. Đây là mức giá cao nhất của đồng USD tại các ngân hàng thương mại trong vòng 1 năm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng tăng mạnh. Hiện giá USD tại thị trường chợ đen mua vào phổ biến ở mức 23.500 đồng/USD, tăng 30 đồng so với cuối tuần trước. Còn giá USD bán ra hiện ở mức 23.560 đồng/USD, cao hơn 40 đồng so với cuối tuần trước.

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, giá USD tại Việt Nam gần đây tăng mạnh theo xu hướng tăng giá của đồng USD trên thị trường quốc tế khi mà nỗi lo về chủng virus Omicron giảm bớt và Fed nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh quá trình siết chặt chính sách tiền tê.

Tuy nhiên, đây chỉ là sự biến động ngắn hạn của tiền Đồng. Điều này cho thấy đồng VNĐ đã mang tính thị trường hơn.

Anh Tuấn