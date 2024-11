Tỷ giá USD hôm nay (9-11-2024): Đồng USD "phủ" sắc xanh trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (9-11-2024): Rạng sáng 9-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 25 đồng, hiện ở mức 24.283 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,44%, đạt mức 104,95. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua và đang hướng đến mức tăng tuần, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động có thể xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi. Các nhà phân tích kỳ vọng các đề xuất chính sách của Trump, bao gồm nhiều mức thuế quan thương mại hơn, siết chặt nhập cư bất hợp pháp, giảm thuế và bãi bỏ quy định kinh doanh, sẽ thúc đẩy tăng trưởng và kiềm chế lạm phát. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đảng Cộng hòa cũng giành được quyền kiểm soát Thượng viện và đang dẫn đầu cuộc đua vào Hạ viện. Chỉ số DXY đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng là 105,44 vào phiên giao dịch vừa qua, sau đó đã quay đầu giảm, một phần là do hoạt động chốt lời. Chỉ số này đã tăng 0,44% trong ngày, đạt mức 104,95 vào phiên giao dịch vừa qua và đang trên đà đạt mức tăng tuần 0,64%. Dữ liệu công bố ngày 8-11 cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng vào đầu tháng 11, trong một cuộc khảo sát được thực hiện trước cuộc bầu cử. Bản phát hành kinh tế lớn tiếp theo của Mỹ sẽ là dữ liệu giá tiêu dùng của tháng 10. “Chúng tôi cần sự rõ ràng hơn về các chính sách của Mỹ. Cho đến lúc đó, đồng bạc xanh sẽ được giao dịch dựa trên các dữ liệu kinh tế và kỳ vọng của thị trường về lộ trình nới lỏng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”, Athanasios Vamvakidis, Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Bank of America cho biết. Tại cuộc họp chính sách ngày 6-11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tiến hành cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đúng như kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ bị tác động bởi bất kỳ chính sách nào của chính phủ Mỹ trong thời gian tới. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang định giá 65% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm so với mức 83% của tuần trước. Đồng EUR giảm 0,85%, xuống mức 1,0712 USD và hướng đến mức giảm 1,12% trong tuần. So với đồng tiền Nhật Bản, đồng bạc xanh giảm 0,13% xuống 152,73 yên. Đồng yên dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch lãi suất với Mỹ, điều này có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 12 để ngăn đồng tiền này trượt trở lại mức thấp nhất trong ba thập kỷ. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu sau khi chính quyền Bắc Kinh công bố gói kích thích 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,4 nghìn tỷ USD) vào ngày 8-11 để ổn định tăng trưởng kinh tế. Đồng nhân dân tệ đã giảm 0,69% so với đồng bạc xanh. Đồng AUD cũng đã giảm 1,53%, xuống mức 0,6576 USD. Tỷ giá USD hôm nay, 9-11-2024: Đồng USD "phủ" sắc xanh trở lại. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 9-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 25 đồng, hiện ở mức 24.283 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.100 đồng

25.470 đồng

Vietinbank

24.945 đồng

25.455 đồng

BIDV

25.152 đồng

25.491 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.742 đồng – 27.347 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.564 đồng

28.020 đồng

Vietinbank

26.307 đồng

27.807 đồng

BIDV

26.840 đồng

28.048 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 149 đồng – 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,65 đồng

168,93 đồng

Vietinbank

161,62 đồng

171,32 đồng

BIDV

162,43 đồng

169,65 đồng

MINH ANH *Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.