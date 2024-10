Tỷ giá USD hôm nay (8-10-2024): Đồng USD trong nước tăng, thế giới ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (8-10-2024): Rạng sáng 8-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.153 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) không đổi, hiện ở mức 102,49. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã chững lại gần mức cao nhất trong 7 tuần vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư đánh giá lại vị thế của đồng USD sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ vào tuần trước và tâm lý lo lắng về tình hình căng thẳng ở Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng USD. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy mức tăng lớn nhất trong bảng lương phi nông nghiệp trong vòng 6 tháng, tỷ lệ thất nghiệp giảm và mức tăng lương vững chắc, thúc đẩy thị trường giảm bớt các khoản cược vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn nữa. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản vào tháng 11, thay vì 50 điểm cơ bản, sau dữ liệu việc làm mới công bố. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm cơ bản, tăng so với mức 47% của tuần trước và triển vọng mong manh 0,15% đối với việc Fed sẽ không cắt giảm lãi suất. Việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng vượt mốc 4% lần đầu tiên sau hai tháng cũng là một hỗ trợ về mặt tâm lý. So với đồng yên Nhật, đồng USD suy yếu sau khi Atsushi Mimura, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, đưa ra cảnh báo về các động thái đầu cơ trên thị trường ngoại hối. Tỷ giá USD/JPY giảm 0,49%, xuống mức 147,98 sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 15-8 là 149,10. “Thị trường trở nên thận trọng khi chỉ số này tiến gần đến mức 150”, Marc Chandler, chiến lược gia thị trường trưởng tại Bannockburn Global Forex ở New York, Mỹ cho biết. Chỉ số DXY đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ đã giảm 0,07% xuống 102,46, sau khi tăng vào cuối tuần trước đạt mức 102,69, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. Đồng USD đã ghi nhận mức tăng tuần hơn 2% vào tuần trước, mức tăng lớn nhất trong hai năm. Trong khi đó, đồng EUR chỉ giảm 0,01% xuống còn 1,0975 USD, chịu một số áp lực sau khi các đơn đặt hàng công nghiệp của Đức giảm đáng kể so với dự kiến vào tháng 8, làm tăng thêm dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn đang trong tình trạng trì trệ. Tuy nhiên, nhìn chung, đồng USD vẫn có triển vọng khá tích cực do lo ngại về bức tranh địa chính trị. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD đã giảm 0,45% xuống còn 0,854. Đồng CAD cũng giảm 0,37% so với đồng bạc xanh xuống còn 1,36/USD. Đồng bảng Anh giảm 0,25% xuống còn 1,3083/USD. Tuần trước, đồng tiền này ghi nhận mức giảm ngày lớn nhất kể từ tháng 4 sau khi Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey trích dẫn rằng, Ngân hàng trung ương có thể hành động mạnh mẽ hơn để giảm chi phí đi vay. Đồng AUD giảm 0,6% so với đồng bạc xanh. Tỷ giá USD hôm nay, 8-10-2024: Đồng USD trong nước tăng, thế giới ổn định. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 8-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.153 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.310 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.640 đồng

25.030 đồng

Vietinbank

24.550 đồng

25.050 đồng

BIDV

24.670 đồng

24.030 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.184 đồng – 27.835 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.571 đồng

28.029 đồng

Vietinbank

26.450 đồng

27.950 đồng

BIDV

26.785 đồng

28.021 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng – 171 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,63 đồng

171,03 đồng

Vietinbank

163,71 đồng

173,41 đồng

BIDV

163,86 đồng

171,3 đồng

MINH ANH