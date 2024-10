Tỷ giá USD hôm nay (6-10-2024): Đồng USD xác lập đà tăng tuần mạnh nhất trong 2 năm

Tỷ giá USD hôm nay (6-10-2024): Rạng sáng 6-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 15 đồng, hiện ở mức: 24.133 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 2,1%, đạt mức 102,49. Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tăng 0,38%, đạt mốc 100,76 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra quan điểm cứng rắn hơn về nền kinh tế, khiến các nhà giao dịch cắt giảm đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Powell cho biết các bản sửa đổi gần đây đối với dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ tiết kiệm và thu nhập cá nhân đã loại bỏ một số rủi ro mà Fed đang lo ngại. Ông cũng nhận định sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa, tổng cộng là 50 điểm cơ bản trong năm nay nếu nền kinh tế hoạt động như mong đợi và cảnh báo rằng có thể sẽ mất vài năm trước khi lạm phát dịch vụ nhà ở hạ nhiệt xuống mức mong muốn. Powell lưu ý rằng nền kinh tế vẫn mạnh nhưng Ngân hàng Trung ương muốn đi trước một bước và ngăn chặn bất kỳ sự suy yếu nào trên thị trường việc làm. Sang ngày 2 và 3-10, đồng bạc xanh tiếp tục tăng lần lượt 0,43% và 0,41% để đạt mốc 101,60 sau khi báo cáo việc làm quốc gia của Mỹ cho thấy bảng lương tư nhân tăng hơn dự kiến trong tháng 9. Cụ thể, báo cáo việc làm quốc gia Mỹ được công bố ngày 2-10 cho thấy, bảng lương tư nhân đã tăng 143.000 việc làm vào tháng 9, sau khi đạt mức tăng 103.000 việc làm trong tháng 8. Các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo sẽ có thêm 120.000 việc làm. Trong một cuộc thăm dò khác của Reuters, các nhà kinh tế cũng dự đoán báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 dự kiến sẽ cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 140.000 việc làm trong tháng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4,2%. Đà tăng của chỉ số DXY kéo dài đến ngày 4-10 với việc tăng 0,27%, đạt mốc 101,94 nhờ dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất 35% về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm từ mức 49% một tuần trước, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Đồng tiền của Mỹ đã được hưởng lợi từ vị thế tài sản trú ẩn an toàn, kể từ khi Iran tấn công vào lãnh thổ Israel. Đồng USD chốt tuần giao dịch vào ngày 5-10 khi tăng 0,50%, đạt mốc 102,49. Đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần vào phiên giao dịch vừa qua, và đang trên đà ghi nhận tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 9-2022 sau khi báo cáo việc làm vượt kỳ vọng trong tháng 9 khiến các nhà giao dịch cắt giảm cược rằng Fed sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Theo đó, Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 254.000 việc làm vào tháng trước, vượt qua mức 140.000 việc làm mới theo dự đoán của các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng bất ngờ giảm từ mức 4,2% xuống còn 4,1% trong tháng 8. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm xuống còn 1,09515 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 15-8. Trong khi đó, đồng USD tăng lên mức 149,02 yên, mức cao nhất kể từ ngày 16-8. Đồng Bảng Anh đã giảm xuống mức 1,3070 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 12-9. Tỷ giá USD hôm nay 6-10-2024: Đồng USD xác lập đà tăng tuần "khủng" nhất trong 2 năm. Ảnh minh họa: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 6-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 15 đồng, hiện ở mức 24.133 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.289 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.550 đồng

24.940 đồng

Vietinbank

24.440 đồng

24.940 đồng

BIDV

24.590 đồng

24.950 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.300 đồng – 27.964 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.595 đồng

28.055 đồng

Vietinbank

26.289 đồng

27.789 đồng

BIDV

26.839 đồng

28.079 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 156 đồng – 173 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

163,16 đồng

172,66 đồng

Vietinbank

162,38 đồng

172,08 đồng

BIDV

165,6 đồng

173,13 đồng

MINH ANH