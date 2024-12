Tỷ giá USD hôm nay (4-12-2024): Đồng USD thế giới ổn định, trong nước tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (4-12-2024): Rạng sáng 4-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.260 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, xuống mức 106,37. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD không biến động nhiều trong phiên giao dịch vừa qua, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương Mỹ thể hiện niềm tin rằng lạm phát đang hướng đến mục tiêu 2% và ra tín hiệu ủng hộ việc cắt giảm lãi suất hơn nữa trong tương lai. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch “Chúng tôi phải tiếp tục hiệu chỉnh lại chính sách, dù là bây giờ hay tại cuộc họp chính sách tháng 12, hoặc bất kỳ một thời điểm nào đó sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tranh luận và thảo luận trong các cuộc họp tiếp theo của mình”, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) San Francisco Mary Daly cho biết trên Fox Business Network. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cũng không tiết lộ quan điểm của ông về cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Trung ương vào ngày 17 và 18 tới. “Trong năm tới, tôi nhận thấy lãi suất sẽ giảm đáng kể so với hiện tại, nhưng chúng tôi sẽ họp liên tục bởi các điều kiện thay đổi”, ông Goolsbee cho biết thêm. Các quan chức Fed đã cảnh giác không đưa ra quá nhiều thông tin về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, đặc biệt là kể từ sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào tháng trước. Những lời hứa của ông Donald Trump về chính sách thuế quan và nhập cư có thể thay đổi triển vọng kinh tế trong những tháng tới. Tuy nhiên, như Daly, Goolsbee và Thống đốc Fed Adriana Kugler đều cho rằng, Fed không thể phản ứng với các chính sách vẫn chưa được ban hành. Họ đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu sắp tới khi cân nhắc các quyết định về lãi suất trong tương lai. Hai tuần tới sẽ có rất nhiều báo cáo quan trọng, bao gồm báo cáo thị trường việc làm hằng tháng vào cuối tuần này và báo cáo về lạm phát tiêu dùng tháng 11 sẽ được công bố vào tuần sau. Vào đầu tuần, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông đang nghiêng về một đợt cắt giảm lãi suất khác trong tháng này. Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu trước thềm cuộc họp chính sách tháng 12. Đồng bảng Anh tăng so với đồng USD vào phiên giao dịch vừa qua, sau những bình luận ôn hòa từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller. Đồng bảng Anh chốt phiên giao dịch tăng 0,16%, đạt mức 1,2678 USD. Trong 3 tháng qua, đồng bảng Anh đã giảm 3,33% so với đồng USD. Trong khi đó, đồng EUR tăng nhẹ so với đồng USD vào phiên giao dịch vừa qua, trong bối cảnh tình hình bất ổn chính trị ở Pháp. Mặt khác, đồng USD tăng giá trong đầu phiên giao dịch, sau khi dữ liệu cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ tăng ở mức vừa phải vào tháng 10, trong khi tình trạng sa thải giảm, ngay cả khi các quan chức Fed không đưa ra bất kỳ thông tin nào về hướng đi sắp tới trong cuộc họp lãi suất tháng 12. Đồng USD giảm so với đồng yên xuống còn 149,55 yên, trong khi đồng EUR giao dịch ổn định so với đồng tiền Nhật Bản ở mức 157,12 yên. Các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng Nhật Bản có thể tăng lãi suất trong tháng này. Tỷ giá USD hôm nay, 4-12-2024: Đồng USD thế giới ổn định, trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 4-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.260 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.140 đồng

25.473 đồng

Vietinbank

25.075 đồng

25.473 đồng

BIDV

25.173 đồng

25.473 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.180 đồng – 26.725 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.951 đồng

27.374 đồng

Vietinbank

25.857 đồng

27.357 đồng

BIDV

26.171 đồng

27.375 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng – 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

163,50 đồng

173,01 đồng

Vietinbank

166,13 đồng

175,83 đồng

BIDV

164,48 đồng

172,37 đồng

MINH ANH