Tỷ giá USD hôm nay (31-12): Đồng USD hướng đến đà tăng 4 năm so với yên Nhật

Tỷ giá USD hôm nay (31-12): Rạng sáng 31-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.327 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,06%, hiện ở mức 108,06. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng yên Nhật tăng nhẹ từ mức thấp nhất trong 5 tháng so với đồng bạc xanh, khi các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng tiền của Mỹ đã tăng giá trong những tuần gần đây do kỳ vọng về một Ngân hàng Trung ương Mỹ ít ôn hòa hơn trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu hằng năm 2% của Fed. Các nhà phân tích cũng kỳ vọng các chính sách từ chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng áp lực giá vào năm tới. Các nhà hoạch định chính sách của Fed trong tháng này đã cắt giảm dự báo lãi suất của họ cho năm 2025 xuống còn 50 điểm cơ bản, từ mức 100 điểm cơ bản, và Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm thêm chi phí đi vay hiện phụ thuộc vào tiến triển hơn nữa trong việc hạ thấp lạm phát. Chỉ số DXY đang trên đà tăng 6,6% trong năm nay. Chỉ số này chốt phiên giao dịch tăng 0,06%, sau khi đạt mức cao nhất trong 2 năm là 108,54 vào ngày 20-12. Đồng yên đã chịu ảnh hưởng từ chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ. Đồng USD đang trên đà tăng 11,4% so với đồng tiền Nhật Bản trong năm nay, xác nhận đà tăng 4 năm liên tiếp. Đồng tiền này đã giảm 0,51% trong phiên giao dịch vừa qua, hiện ở mức 157,02 yên. Một số nhà phân tích cho rằng đồng yên có khả năng được hưởng lợi vào năm tới từ việc Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất trong khi Fed lại thực hiện nới lỏng chính sách. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi bất kỳ sự can thiệp nào từ các quan chức Nhật Bản nếu đồng yên tiếp tục suy yếu. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato cuối tuần trước đã nhắc lại mối lo ngại về việc đồng yên trượt giá, nhắc lại cảnh báo của ông rằng chính phủ sẽ có hành động chống lại các động thái tiền tệ quá mức. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR đang hướng đến mức giảm 5,8% so với đồng USD trong năm nay, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất 4 lần vào năm 2024 và với kỳ vọng của thị trường rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn Fed vào năm 2025. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch giảm 0,25% xuống còn 1,0401 USD. Thành viên Hội đồng quản trị ECB Robert Holzmann trích dẫn phát biểu vào ngày 28-12 cho rằng đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của ECB có thể sẽ kéo dài hơn sau khi lạm phát tăng gần đây. Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm 0,26% xuống còn 1,2546 USD và đang trên đà giảm năm 1,4%. Tỷ giá USD hôm nay, 31-12-2024: Đồng USD hướng đến đà tăng 4 năm so với yên Nhật. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 31-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.327 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.213 đồng

25.543 đồng

Vietinbank

25.155 đồng

25.543 đồng

BIDV

25.248 đồng

25.543 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.101 đồng – 26.638 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.856 đồng

27.274 đồng

Vietinbank

25.623 đồng

27.123 đồng

BIDV

26.084 đồng

27.278 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 146 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,63 đồng

164,68 đồng

Vietinbank

158,37 đồng

168,07 đồng

BIDV

156,62 đồng

164,72 đồng

MINH ANH