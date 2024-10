Tỷ giá USD hôm nay (31-10): Đồng USD đồng loạt giảm trước sự kiện quan trọng

Tỷ giá USD hôm nay (31-10): Rạng sáng 31-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 6 đồng, hiện ở mức 24.246 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,22%, xuống mức 104,10. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã giảm giá so với các loại tiền tệ chính khác vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu mới công bố của Mỹ mạnh hơn dự kiến và bản công bố ngân sách của Vương quốc Anh đã gây ra giao dịch hỗn loạn trên thị trường. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo Báo cáo việc làm quốc gia của ADP, tăng trưởng bảng lương tư nhân của Mỹ đã tăng vọt vào tháng 10, vượt qua nỗi lo về sự gián đoạn tạm thời do bão và đình công. Trong khi đó, dữ liệu khác cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 2,8% trong quý III, thấp hơn một chút so với mức dự đoán của các nhà kinh tế là 3%. Chỉ số DXY đã tăng lên 104,43 vào đầu phiên giao dịch sau đó quay đầu giảm 0,17% xuống 104,06. Chỉ số này đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 30-7 là 104,63 vào phiên giao dịch ngày 29-10. “Ngoài đồng bảng Anh, tôi cho rằng đây là phiên điều chỉnh vị thế trước dữ liệu việc làm sẽ được công bố vào ngày mai 1-11”, Marc Chandler, chiến lược gia tại Bannockburn Global Forex cho biết. “Hai dữ liệu lớn có tác động tới thị trường sẽ là dữ liệu việc làm của Mỹ công bố ngày mai 1-11 và cuộc bầu cử của Mỹ sẽ diễn ra vào tuần tới”. Tuy nhiên, gần đây, các số liệu kinh tế đã chỉ ra một thị trường việc làm và nền kinh tế phục hồi, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất. Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management ở Chicago, Mỹ cho biết thị trường đã định giá mức cắt giảm 25 điểm cơ bản cho cuộc họp của Fed vào tháng 11, nhưng việc cắt giảm thêm một lần nữa vào tháng 12 vẫn còn bỏ ngỏ. Cả đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đều được hỗ trợ trong những ngày gần đây bởi sự gia tăng suy đoán trên thị trường về cuộc bầu cử tổng thống ngày 5-11, với ứng cử viên Đảng Cộng hòa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris. Đồng bảng Anh đã giảm khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves trình dự thảo ngân sách đầu tiên của chính phủ Lao động. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch giảm 0,34% xuống còn 1,2971 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh ban đầu giảm trong dự thảo ngân sách của Reeves nhưng sau đó tăng trở lại trong phiên giao dịch. Reeves, cùng với Thủ tướng Keir Starmer, đã nhấn mạnh việc cần thiết đối với các biện pháp tài khóa cứng rắn để giúp cải thiện tình hình tài chính công ở Anh. Họ đang tìm cách duy trì niềm tin của các nhà đầu tư, hai năm sau khi các kế hoạch cắt giảm thuế của thủ tướng khi đó là Liz Truss đã gây ra một cuộc khủng hoảng trên thị trường trái phiếu. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng 0,36%, đạt mức 1,0857 USD, trong khi đồng USD không đổi ở mức 153,42 yên. Dữ liệu tăng trưởng và lạm phát khu vực tại Đức mạnh hơn dự kiến khiến các nhà giao dịch cắt giảm cược vào đợt cắt giảm lãi suất quyết liệt từ Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tháng 12. Nền kinh tế khu vực đồng EUR cũng tăng trưởng 0,4% trong quý III, cao hơn mức dự đoán của các nhà kinh tế là 0,2%. Đồng AUD, đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,6537 USD, lần đầu tiên kể từ ngày 8-8, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát đã chậm lại ở mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Tỷ giá USD hôm nay, 31-10: Đồng USD đồng loạt giảm trước sự kiện quan trọng. Ảnh: CNBC Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 31-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 6 đồng, hiện ở mức 24.246 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.088 đồng

25.458 đồng

Vietinbank

25.970 đồng

25.458 đồng

BIDV

25.118 đồng

25.458 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.924 đồng – 27.547 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.672 đồng

28.134 đồng

Vietinbank

26.501 đồng

28.001 đồng

BIDV

26.948 đồng

28.165 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 150 đồng – 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,53 đồng

168,81 đồng

Vietinbank

160,79 đồng

170,49 đồng

BIDV

161,97 đồng

169,15 đồng

MINH ANH