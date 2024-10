Tỷ giá USD hôm nay (30-10): Đồng USD đạt đỉnh so với yên Nhật

Tỷ giá USD hôm nay (30-10): Rạng sáng 30-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD không đổi, hiện ở mức 24.252 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, xuống mức 104,27. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đạt mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng yên vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng ít thay đổi trong ngày so với hầu hết các loại tiền tệ chính, khi các nhà giao dịch chờ đợi thời cơ trước cuộc bầu cử Mỹ sẽ diễn ra vào tuần tới và một loạt dữ liệu kinh tế sắp tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Trong khi đó, trong cuộc tổng tuyển cử tại Nhật Bản, liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215/465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn nhiều so với mức 288 ghế trong nhiệm kỳ trước. Kết quả của cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tuần vừa rồi đã gây xáo trộn bức tranh chính trị và tiền tệ, đồng thời gây áp lực lên đồng yên. Đồng USD đã tăng 0,12% trong ngày ở mức 153,47 yên. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào ngày mai (31-10) và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Bảng dữ liệu tuần này bao gồm Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ trong tháng 9 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cũng sẽ được công bố vào ngày mai (31-10), cùng với một loạt báo cáo việc làm. Tuy nhiên, đồng USD đang hướng đến mức tăng tháng lớn nhất so với các loại tiền tệ chính trong hơn 2 năm qua và neo ở mức cao gần 3 tháng, trước loạt dữ liệu có thể xác định hướng đi tiếp theo cho chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khảo sát Việc làm và Doanh thu lao động của Bộ Lao động Mỹ, viết tắt là JOLTS, cho thấy việc làm đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm vào tháng 9 vừa qua, trong khi dữ liệu của tháng trước cũng đã được điều chỉnh giảm, một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động liên tục hạ nhiệt. Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã tăng lên mức cao nhất vào tháng 10 khi nhận thức về thị trường lao động được cải thiện. Dữ liệu gần đây đã làm nổi bật khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, cùng với việc thị trường gia tăng đặt cược vào chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - trước đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử sắp tới, đã hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao. Chỉ số DXY đã tăng 3,6% tính từ đầu tháng 10, đánh dấu hiệu suất tháng tốt nhất kể từ tháng 4-2022. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng nhẹ 0,26%, đạt mức 1,3006. Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Thủ tướng Keir Starmer, đã nhắc lại quan điểm về các biện pháp tài khóa cứng rắn, nhằm thu hẹp lỗ hổng trong tài chính công của Anh. Đồng EUR hầu như không thay đổi, ở mức 1,0815 USD và giảm 0,27% so với đồng bảng Anh, ở mức 83,13; trong khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chạm mức thấp nhất so với đồng USD kể từ giữa tháng 8. Tỷ giá USD hôm nay, 30-10: Đồng USD đạt đỉnh so với yên Nhật. Ảnh: Bloomberg Tỷ giá USD hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 30-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD không đổi, hiện ở mức 24.252 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.134 đồng

25.464 đồng

Vietinbank

25.126 đồng

25.464 đồng

BIDV

25.164 đồng

25.464 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.918 đồng - 27.541 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.672 đồng

28.134 đồng

Vietinbank

26.959 đồng

28.144 đồng

BIDV

26.928 đồng

28.096 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 150 đồng - 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,71 đồng

169.00 đồng

Vietinbank

161,23 đồng

168,98 đồng

BIDV

162,21 đồng

169,13 đồng

MINH ANH