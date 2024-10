Tỷ giá USD hôm nay (3-10): Giá USD đồng loạt phủ sắc xanh

Tỷ giá USD hôm nay (3-10-2024): Rạng sáng 3-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 13 đồng, hiện ở mức 24.094 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,41%, đạt mốc 101,60. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đạt mức cao nhất trong 3 tuần so với đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy bảng lương tư nhân của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 9, trước thềm dữ liệu việc làm rất được mong đợi vào ngày mai 4-10. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình căng thẳng địa chính trị một ngày sau khi Iran tấn công vào lãnh thổ Israel, làm dấy lên lo ngại rằng khu vực sản xuất dầu mỏ Trung Đông có thể bị nhấn chìm trong một cuộc xung đột lớn hơn. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Báo cáo việc làm quốc gia của ADP được công bố ngày 2-10 cho thấy, bảng lương tư nhân đã tăng 143.000 việc làm vào tháng 9, sau khi đạt mức tăng 103.000 việc làm trong tháng 8. Các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo sẽ có thêm 120.000 việc làm. Trong một cuộc thăm dò khác của Reuters, các nhà kinh tế cũng dự đoán báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 dự kiến sẽ cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 140.000 việc làm trong tháng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4,2%. Dữ liệu kinh tế được cải thiện và những bình luận diều hâu hơn từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào đầu tuần đã thúc đẩy đồng USD và khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược rằng Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng tới. Các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất 35% về việc Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 6 và 7-11, giảm từ mức 57% một tuần trước đó, theo công cụ FedWatch của CME Group. Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin ngày 2-10 cho thấy, việc cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng trước không phải là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến với lạm phát đã kết thúc. Ngoài ra, báo cáo phi sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng được công bố hôm nay cũng sẽ cung cấp thêm manh mối về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,27% xuống 1,1037 USD, mức thấp nhất kể từ cùng ngày. Đồng tiền chung châu Âu đã suy yếu do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này khi lạm phát hạ nhiệt. Thành viên hội đồng quản trị ECB Isabel Schnabel cho biết lạm phát khu vực đồng EUR ngày càng có khả năng giảm trở lại mục tiêu 2% của ECB, đồng thời đưa ra cảnh báo về những khó khăn trong việc kiềm chế tăng trưởng giá cả. Đồng yên cũng giảm sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba phủ nhận việc tăng lãi suất bổ sung. Đồng USD tăng 1,94%, đạt mức 146,34 yên. Đặc biệt, đồng bạc xanh đang được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Tỷ giá USD hôm nay, 3-10-2024: Giá USD đồng loạt phủ sắc xanh. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 3-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 13 đồng, hiện ở mức 24.094 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.248 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.450 đồng

24.820 đồng

Vietinbank

24.320 đồng

24.820 đồng

BIDV

24.505 đồng

24.845 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.342 đồng – 28.009 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.607 đồng

28.067 đồng

Vietinbank

26.377 đồng

27.877 đồng

BIDV

26.839 đồng

28.057 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 159 đồng – 176 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

165,78 đồng

175,47 đồng

Vietinbank

164,56 đồng

174,26 đồng

BIDV

167,97 đồng

175,47 đồng

MINH ANH