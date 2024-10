Tỷ giá USD hôm nay (29-10-2024): Đồng USD ổn định, yên Nhật giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (29-10-2024): Rạng sáng 29-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.252 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,05%, đạt mức 104,30. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã ổn định trong phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng yên Nhật chạm mức thấp nhất trong 3 tháng so với đồng USD. Kể từ đầu tháng 10, đồng USD đang hướng đến mức tăng tháng lớn nhất kể từ tháng 4-2022, với mức tăng 3,6. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Trong phiên giao dịch vừa qua, đồng USD cũng tăng tới 1% so với đồng yên Nhật, đạt mức cao nhất là 153,88, điều đó đồng nghĩa với việc đồng yên chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7. “Yên là đồng tiền chính biến động mạnh nhất trong năm nay và kết quả bầu cử bất ngờ đã làm tăng thêm sự bất ổn xung quanh chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong tương lai”, Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ chính tại ForexLive ở Toronto, Canada cho biết. Theo đó, trong cuộc tổng tuyển cử đầy khó khăn, liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215/465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn nhiều so với mức 288 ghế trong nhiệm kỳ trước. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, LDP cầm quyền chỉ giành được 191 ghế, giảm mạnh tới 65 ghế so với mức 256 ghế nhiệm kỳ trước. Đối tác là đảng Công Minh chỉ giành được 24 ghế so với 32 ghế nhiệm kỳ trước. Sự kiện này sẽ có tác động lớn tới sự thận trọng trong các quyết sách tiền tệ tại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dự kiến sẽ có cuộc họp về chính sách lãi suất trong tuần này. Các nhà phân tích tại BNY cho biết mục tiêu trước mắt tiếp theo cho tỷ giá USD/JPY sẽ là 155, trong đó mốc 160 có khả năng là ngưỡng cần can thiệp từ Bộ Tài chính. Trong khi đó, đồng USD hướng đến mức tăng tháng lớn nhất trong hai năm rưỡi so với các loại tiền tệ chính, được thúc đẩy bởi các dấu hiệu thể hiện sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Việc thị trường kỳ vọng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống cũng đã nâng cao lợi suất của Mỹ. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng 0,15%, đạt mức 1,0813 USD, nhưng vẫn ghi nhận đà giảm gần 3% trong tháng 10. Các nhà phân tích cho biết đồng tiền chung này có thể giảm thêm nữa nếu Mỹ ban hành mức thuế tối thiểu toàn cầu, ngoài việc tăng thuế đối với Trung Quốc và các quốc gia khác. Phần lớn động thái này sẽ đến từ việc Mỹ tăng lãi suất chính sách để ứng phó với lạm phát. Các nhà giao dịch cũng đang đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tiến hành cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn, điều này cũng đang gây áp lực lên đồng EUR. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ trong tuần này, có khả năng bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công tại Boeing và hai cơn bão đổ bộ vào Đông Nam Mỹ trong thời gian vừa qua. Tỷ giá USD hôm nay, 29-10-2024: Đồng USD ổn định, yên Nhật giảm mạnh. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 29-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.252 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.164 đồng

25.464 đồng

Vietinbank

25.160 đồng

25.464 đồng

BIDV

25.194 đồng

25.464 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.877 đồng – 27.495 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.680 đồng

28.143 đồng

Vietinbank

27.041 đồng

28.241 đồng

BIDV

26.975 đồng

28.112 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 150 đồng – 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,54 đồng

168,82 đồng

Vietinbank

162,53 đồng

171,28 đồng

BIDV

162,25 đồng

168,98 đồng

MINH ANH