Tỷ giá USD hôm nay (28-9-2024): Đồng USD tiếp đà giảm sau dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28-9-2024): Rạng sáng 28-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 13 đồng, hiện ở mức 24.118 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, xuống mốc 100,42. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi số liệu về lạm phát ở Mỹ báo hiệu áp lực giá tiếp tục giảm, trong khi đồng yên mạnh lên so với đồng bạc xanh sau khi Shigeru Ishiba, người có quan điểm "diều hâu" về lãi suất, được chọn trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản. Theo đó, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng 8, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7. Trong 12 tháng tính đến tháng 8, chỉ số giá PCE đã tăng 2,2% sau khi tăng 2,5% trong tháng 7. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Ngoài ra, chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, đã tăng 0,2% trong tháng trước sau mức tăng 0,5% trong tháng 7. Dữ liệu thấp hơn một chút so với ước tính 0,3% nhưng cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được động lực nhất định trong quý III. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần đây đã báo hiệu sự thay đổi trọng tâm khỏi vấn đề lạm phát và hướng tới việc duy trì một thị trường lao động lành mạnh, đồng thời đưa ra mức cắt giảm lãi suất lớn hơn bình thường ở mức 50 điểm cơ bản vào tuần trước. Đồng USD đã giảm khoảng 0,2% trong tuần, trên đà giảm tuần thứ tư liên tiếp và thứ chín trong 10 tuần qua. Đồng EUR cũng giảm nhẹ trong tuần. Các thị trường đang định giá đầy đủ về việc cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 của Fed, với kỳ vọng về một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản khác hiện tăng từ mức 49,9% lên tới 56,7% sau dữ liệu lạm phát Mỹ, theo FedWatch Tool của CME. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,14% ở mức 1,116 USD. Đồng yên Nhật tăng 1,88% ở mức 142,1/USD, sau khi chạm mốc 142,09, trên đà đạt mức tăng ngày lớn nhất kể từ ngày 2-8. Trong tuần, đồng USD giảm 1,25% so với đồng yên. Đồng yên Nhật mạnh lên sau khi Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của đảng Dân chủ Tự do để trở thành thủ tướng kế nhiệm vào tuần tới. Ishiba, cựu bộ trưởng quốc phòng, là người đã từng phản đối các biện pháp kích thích tiền tệ trong quá khứ và nói với Reuters rằng Ngân hàng trung ương đang “đi đúng hướng” với việc tăng lãi suất cho đến thời điểm hiện tại. Đồng EUR cũng giảm 1,95% xuống mức 158,67 so với đồng yên Nhật. Dữ liệu châu Âu cho thấy lạm phát ở Pháp và Tây Ban Nha tăng ít hơn dự kiến, làm tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất vào tháng 10 lên hơn 90%. Trong khi đó, Trung Quốc đã tung ra một loạt biện pháp kích thích khác vào ngày 27-9, khi ngân hàng trung ương nước này hạ lãi suất và bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng nhằm cố gắng đưa tăng trưởng kinh tế trở lại mục tiêu khoảng 5% trong năm nay. Đồng bảng Anh giảm 0,3% xuống mức 1,3375 USD và tăng hơn khoảng 0,4% trong tuần, sẵn sàng cho mức tăng tuần thứ hai liên tiếp. Tỷ giá USD hôm nay, 28-9-2024: Đồng USD tiếp đà giảm sau dữ liệu lạm phát Mỹ. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 28-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 13 đồng, hiện ở mức 24.118 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.273 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.390 đồng

24.760 đồng

Vietinbank

24.280 đồng

24.780 đồng

BIDV

24.430 đồng

24.770 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.601 đồng – 28.296 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.762 đồng

28.231 đồng

Vietinbank

26.672 đồng

28.172 đồng

BIDV

26.964 đồng

28.190 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 158 đồng – 174 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

165,21 đồng

174,83 đồng

Vietinbank

167,96 đồng

177,66 đồng

BIDV

168,25 đồng

175,79 đồng

MINH ANH