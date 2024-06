Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Giá bán USD giảm về còn 25.473 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay ngày 28/6, phiên giao dịch hôm nay thứ Sáu trước khi nghỉ cuối tuần, tỷ giá USD trên thị trường chợ đen vẫn giữ đỉnh cao nhất từ trước đến giờ, hiện giao dịch bán ra tại 25.960 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố là 24.260 đồng/USD. Cùng đà giảm với tỷ giá trung tâm, tại một số ngân hàng thương mại cập nhật giảm xuống còn 25.473 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) lao lên dốc 106,06 điểm, bằng với đỉnh đạt được phiên sớm ngày hôm qua.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước như sau:

Tỷ giá USD hôm nay

Tỷ giá USD VND được Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại niêm yết biến động theo chiều đi xuống so với phiên hôm qua. Tỷ giá trung tâm hiện đang là 24.260 đồng/USD, thấp hơn phiên giao dịch trước 4 đồng. Tỷ giá ở một số ngân hàng thương mại cập nhật chiều bán ra chủ yếu giảm chiều bán ra về còn 25.473 đồng/USD.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD hôm nay được cập nhật cùng giảm 4 đồng ở cả hai chiều, lùi về mức 25.223 – 25.473 đồng/USD.

Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND đi xuống, hiện là 25.253 - 25.473 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 4 đồng cả hai chiều. Trong khi đó, Techcombank niêm yết tỷ giá USD VND hôm nay công bố giữ tại 25.195 mua vào và giảm 4 đồng giá bán ra về 25.473 đồng/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD hôm nay được công bố giữ nguyên mức tỷ giá hiện đang giao dịch ở mức 25.535 – 25.473 đồng/USD, giữ nguyên giá mua vào và giảm 4 đồng chiều bán ra. Còn ACB vẫn mua USD tại 25.240 đồng/USD và bán ra là 25.473 đồng/USD, giữ nguyên giá mua vào và giảm chiều bán ra 4 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD VND được niêm yết giao dịch quanh mức 25.950 – 26.030 VND/USD, chưa có sự biến động so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại ngân hàng Vietcombank hiện được niêm yết như sau:

Phiên giao dịch giữa tuần ghi nhận sự ổn định của tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng thương mại lớn so với phiên liền trước. Đặc biệt, tỷ giá USD trên thị trường chợ đen đang ở đỉnh cao nhất từ trước đến giờ, hiện giao dịch bán ra tại 25.960 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố là 24.264 đồng/USD, dưới mức tỷ giá tự do tới 1766 đồng trong cùng phiên hôm nay. Chỉ số USD Index (DXY) giảm về 105,86 điểm, quay trở lại ngưỡng dưới 106 điểm bất ngờ đạt được ở phiên hôm thứ tư.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước như sau:

Tỷ giá USD hôm nay

Tỷ giá USD VND được Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại niêm yết không đổi so với phiên hôm qua. Tỷ giá trung tâm hiện đang là 24.264 đồng/USD, bằng phiên giao dịch trước. Tỷ giá ở một số ngân hàng thương mại cập nhật chiều bán ra chủ yếu giữ nguyên chiều bán ra là 25.477 đồng/USD.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD hôm nay được cập nhật 25.227 – 25.477 đồng/USD, giữ nguyên mốc giao dịch ở phiên trước.

Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND không biến động vẫn giữ mức 25.257 - 25.477 đồng/USD. Trong khi đó, Techcombank niêm yết tỷ giá USD VND hôm nay công bố giảm 12 đồng về 25.195 mua vào và giữ nguyên giá bán ra tại 25.477 đồng/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD hôm nay được công bố giữ nguyên mức tỷ giá hiện đang giao dịch ở mức 25.535 – 25.477 đồng/USD, cộng 1 đồng vào chiều bán ra và giữ nguyên giá mua vào. Còn ACB vẫn mua USD tại 25.240 đồng/USD và bán ra là 25.477 đồng/USD, giữ nguyên cả hai chiều kéo dài từ phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD VND hôm nay 28/6 được niêm yết giao dịch quanh mức 25.950 – 26.030 VND/USD. Tiếp tục tăng mạnh tới 70 đồng ở cả hai chiều, thiết lập kỷ lục mới kể từ đầu năm năm thay cho kỉ lục đạt được vào phiên hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại ngân hàng Vietcombank hiện được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Thị trường trong nước hôm nay chứng kiến sự chênh lệch lớn của tỷ giá trên thị trường "chợ đen" so với tỷ giá được ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng thương mại lớn. Cụ thể tỷ giá được giao dịch do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước công bố quanh mức 23.400 - 25.450 đồng/USD trong khi tỷ giá tự do đang ở 25.950 – 26.030 VND/USD, mức chênh lệch chưa từng có từ trước tới nay. So sánh với các một số ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, Techcombank cũng ở dưới mức của tỷ giá tự do tới 553 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, hôm nay chỉ số USD Index giảm điểm so với mức 106,05 điểm đạt được ở phiên trước. Sự chú ý sẽ chuyển sang sự sụt giảm dữ liệu GDP của Hoa Kỳ cuối ngày qua, các đơn đặt hàng lâu dài và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp được công bố trước dữ liệu lạm phát PCE cốt lõi vào ngày hôm nay.

GDP quý 1 là ước tính thứ ba nên khó có thể tác động đến thị trường. Thay vào đó, sự chú ý sẽ tập trung vào yêu cầu trợ cấp thất nghiệp vì bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thị trường lao động đang suy yếu sau khi số đơn xin trợ cấp lần đầu tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng vài tuần trước.

Những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ có thể giúp kéo USD xuống thấp hơn, nhưng những động thái lớn khó có thể xảy ra trước dữ liệu lạm phát vào ngày mai, điều này có thể cung cấp thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sẽ làm ảnh hưởng tới đồng đô la Mỹ.