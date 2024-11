Tỷ giá USD hôm nay (28-11-2024): Đồng USD giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ tại Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28-11-2024): Rạng sáng 28-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.295 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm mạnh 0,95%, xuống mức 106,06. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm mạnh vào phiên giao dịch vừa qua, trước thềm kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro từ các chính sách thuế quan mà Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể thực hiện sau khi nhậm chức. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Ngoài ra, dữ liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội tăng ở mức 2,8% trong quý III đúng như dự kiến và giống với ước tính đầu tiên của tháng trước. Dữ liệu này không làm thay đổi nhiều quan điểm của thị trường cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách lãi suất vào tháng tới, với tỷ lệ đặt cược nhích lên một chút ở mức 67%. Dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng cho thấy tiến triển trong quá trình giảm phát dường như đã bị đình trệ trong những tháng gần đây, trong khi nền kinh tế vẫn duy trì được phần lớn đà tăng trưởng vững chắc vào đầu quý IV. “Tất cả chúng ta đều dự đoán lạm phát sẽ tăng nhẹ, nhưng thực tế là lạm phát vẫn ổn định, điều này mở đường cho việc Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và sau đó có thể là tạm dừng. Nhưng việc tạm dừng này có thể không phải do dữ liệu lạm phát, mà là do sự không chắc chắn về chính sách thuế quan của ông Donald Trump. Tôi nghĩ Fed sẽ trở nên thận trọng hơn”, Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế thị trường tại công ty Spartan Capital Securities ở New York, Mỹ nhận định. Bộ Thương mại Mỹ công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân với mức tăng 0,2% vào tháng 10, tương ứng với mức tăng chưa điều chỉnh của tháng 9. Trong 12 tháng tính đến tháng 10, chỉ số giá PCE tăng 2,3%, theo sau mức tăng 2,1% vào tháng 9. Trong khi đơn đặt hàng hàng hóa trong tháng 10 tăng thấp hơn dự kiến 0,2%; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức 213.000, thấp hơn một chút so với mức điều chỉnh 215.000 của tuần trước, cho thấy thị trường lao động vững chắc. Ở một diễn biến tương tự, chỉ số USD/JPY đã chạm mức thấp nhất trong khoảng năm tuần, chốt phiên giao dịch giảm 1,43%, xuống mức 150,91. Đồng USD suy yếu cũng đã nâng đồng EUR tăng 0,74%, đạt mức 1,0564 USD, đồng thời đạt mức cao nhất trong một tuần, trong khi chỉ số DXY đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13-11. Đồng yên đã được hưởng lợi từ các khoản cược cho đợt tăng lãi suất vào tháng 12 tại Nhật Bản, theo sau đó là đợt bán tháo đồng USD. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng Nhật Bản không nằm trong tầm ngắm của các mức thuế quan mới từ chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo bà Jane Foley, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại RaboBank cho biết, Nhật Bản là quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất ở nước ngoài và là nhà cung cấp đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Mỹ. Tỷ giá USD hôm nay, 28-11-2024: Đồng USD giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ tại Mỹ. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 28-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.295 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.170 đồng

25.509 đồng

Vietinbank

25.200 đồng

25.509 đồng

BIDV

25.200 đồng

25.509 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.213 đồng – 26.762 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.996 đồng

27.421 đồng

Vietinbank

26.202 đồng

27.402 đồng

BIDV

26.138 đồng

27.284 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 151 đồng – 167 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,62 đồng

171,02 đồng

Vietinbank

162,56 đồng

170,31 đồng

BIDV

163,26 đồng

170,8 đồng

MINH ANH