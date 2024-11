Tỷ giá USD hôm nay (27-11): Đồng USD ổn định sau tuyên bố của ông Donald Trump

Tỷ giá USD hôm nay (27-11): Rạng sáng 27-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.295 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng nhẹ 0,08%, đạt mức 106,90. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng so với một số loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết áp dụng mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng vừa công bố biên bản cuộc họp mới nhất của mình. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Biên bản cuộc họp đầu tháng này cho thấy những quan điểm trái chiều của các quan chức Fed về việc cần cắt giảm lãi suất thêm bao nhiêu nữa, nhưng cũng cho thấy quan điểm thống nhất của họ về việc chưa vội đưa ra hướng đi cụ thể trong thời gian tới. Trong khi đó, ông Donald Trump cho biết, trong ngày đầu tiên nắm quyền, sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada, cho đến khi ngăn chặn được tình trạng nhập cư trái phép và buôn lậu ma túy vào Mỹ. Trước đó, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Donald Trump từng tuyên bố, sẽ áp mức thuế nhập khẩu 60% với hàng hóa của Trung Quốc. Nhưng các nhà đầu tư dường như không có nhiều phản ứng đối với chính sách thuế quan mới này, theo nhận định của Burns McKinney, Giám đốc danh mục đầu tư tại NFJ Investment Group ở công ty Dallas. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng vào phiên giao dịch vừa qua, sau thông báo về thuế quan của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. “Mối lo ngại về thuế quan đang gây áp lực lên thị trường, cùng với khả năng cắt giảm lãi suất của Fed”, Matt Eagan, giám đốc danh mục đầu tư tại Loomis, Sayles & Co. cho biết. Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo chọn tỷ phú Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính trong nội các sắp tới của ông. Ông Bessent là người ủng hộ cải cách thuế và giảm bớt các quy định, đặc biệt là để thúc đẩy hoạt động cho vay tại ngân hàng và sản xuất năng lượng nhiều hơn, như đã nêu trong một bài bình luận gần đây mà ông viết cho tờ Wall Street Journal. Trong diễn biến khác, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng thông báo chọn nữ dân biểu Lori Chavez-DeRemer từ bang Oregon làm Bộ trưởng Lao động. Ông Trump chỉ ra, bà Chavez-DeRemer đã làm việc “không mệt mỏi” với các doanh nghiệp và người lao động để xây dựng lực lượng lao động và hỗ trợ người Mỹ. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3 điểm cơ bản, từ mức 4,263% lên mức 4,293% vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 1,8 điểm cơ bản, lên mức 4,4647%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm thường biến động theo kỳ vọng lãi suất, không đổi ở mức 4,252%. Đồng CAD giảm 0,56%, xuống còn 1,41. Tỷ giá USD hôm nay, 27-11: Đồng USD ổn định sau tuyên bố của ông Donald Trump. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 27-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.295 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.170 đồng

25.509 đồng

Vietinbank

25.200 đồng

25.509 đồng

BIDV

25.200 đồng

25.509 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.110 đồng - 26.647 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.878 đồng

27.297 đồng

Vietinbank

26.111 đồng

27.311 đồng

BIDV

26.138 đồng

27.281 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 150 đồng - 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,37 đồng

168,63 đồng

Vietinbank

161,29 đồng

169,04 đồng

BIDV

161,48 đồng

168,93 đồng

