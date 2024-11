Tỷ giá USD hôm nay (26-11): Đồng USD trượt giá khỏi mức đỉnh 2 năm

Tỷ giá USD hôm nay (26-11): Rạng sáng 26-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.292 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,66%, xuống mức 106,89. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi thị trường Kho bạc Mỹ hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chọn Giám đốc Quỹ đầu cơ Scott Bessent làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Trump đánh giá ông Bessent là một trong những nhà đầu tư hàng đầu thế giới, cũng là nhà hoạch định chiến lược địa chính trị và kinh tế, được mọi người tôn trọng. Ông bày tỏ tin tưởng ông Bessent sẽ giúp mở ra kỷ nguyên hoàng kim mới cho nước Mỹ trong nỗ lực củng cố vị thế là nền kinh tế hàng đầu thế giới. Thông tin này đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm giảm khoảng 14 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu hai năm cũng giảm mạnh, kéo theo đợt giảm giá của đồng bạc xanh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch coi ông Bessent là một chuyên gia Phố Wall lão luyện, ông cũng công khai ủng hộ đồng USD và các chính sách thuế quan. Phiên giao dịch diễn ra khá thưa thớt trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ vào ngày 28 và 29-11. Dữ liệu chính duy nhất được công bố trong tuần này là GDP quý III của Mỹ và chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 10. Đồng bạc xanh đã tăng trong tám tuần liên tiếp khi thị trường đặt cược rằng các chính sách của ông Donald Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và hỗ trợ thêm cho đồng USD. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng 0,83%, đạt mức 1,0503 USD, phục hồi sau khi giảm vào cuối tuần trước, xuống mức giá thấp nhất so với đồng USD kể từ ngày 30-11-2022. So với đồng yên Nhật, đồng USD suy yếu 0,37%, rớt xuống mốc 154,16 yên. Đồng tiền chung của khu vực châu Âu đã bị ảnh hưởng vào cuối tuần trước, khi các cuộc khảo sát sản xuất (PMI) của châu Âu cho thấy dữ liệu không mấy khả quan, ngược lại so với các cuộc khảo sát của Mỹ. Sự tương phản đó khiến lợi suất trái phiếu châu Âu giảm mạnh. Thị trường cũng đặt cược nhiều hơn vào việc cắt giảm chính sách lãi suất từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, với khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Đồng thời, các nhà giao dịch cũng thu hẹp khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, từ mức 75% trong một tháng trước, xuống còn 54%, theo Công cụ theo dõi Fed của CME Group. Thị trường hiện dự đoán tính đến thời điểm cuối năm tới, ECB sẽ cắt giảm khoảng 150 điểm cơ bản, trong khi Fed sẽ nới lỏng khoảng 75 điểm cơ bản. Biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed sẽ được công bố, cung cấp thêm manh mối về quan điểm của Ngân hàng Trung ương Mỹ đằng sau các động thái chính sách tiền tệ. Đồng bảng Anh tăng 0,33%, đạt mức 1,2572 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong sáu tuần là 1,2484 USD. Tỷ giá USD hôm nay, 26-11: Đồng USD trượt giá khỏi mức đỉnh 2 năm. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 26-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.292 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.167 đồng

25.506 đồng

Vietinbank

25.200 đồng

25.506 đồng

BIDV

25.200 đồng

25.506 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.184 đồng – 26.730 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.970 đồng

27.394 đồng

Vietinbank

26.101 đồng

27.355 đồng

BIDV

26.141 đồng

27.281 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 150 đồng – 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,21 đồng

168,47 đồng

Vietinbank

160,20 đồng

168,30 đồng

BIDV

160,73 đồng

168,16 đồng

MINH ANH