Tỷ giá USD hôm nay (25-12-2024): Đồng USD tiếp tục nối dài đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (25-12-2024): Rạng sáng 25-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 7 đồng, hiện ở mức 24.308 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,14%, hiện ở mức 108,24. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, khi lộ trình cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) so với các ngân hàng trung ương toàn cầu khác tiếp tục chi phối hướng đi của thị trường. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng bạc xanh đã tăng hơn 7% kể từ cuối tháng 9, một phần là do kỳ vọng ngày càng tăng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ chứng kiến sự tăng trưởng nhanh hơn theo các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Những kỳ vọng đó đối với Mỹ trái ngược với dự báo tăng trưởng và quan điểm về lãi suất của các nền kinh tế toàn cầu khác và các ngân hàng trung ương, dẫn đến chênh lệch lãi suất mở rộng. Tuần trước, Fed đã dự báo một lộ trình cắt giảm lãi suất được cân nhắc kỹ lưỡng hơn so với dự đoán của thị trường, tạo thêm động lực tăng cho lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, thúc đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 4,629%. “Các thị trường đều đang xả hơi trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh cũng như sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và họ đang mong đợi những điều tích cực”, Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street ở New York cho biết. Sự chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng trung ương đã góp phần thúc đẩy đà tăng cho đồng bạc xanh, trong bối cảnh Fed sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm sau. Chỉ số DXY tăng 0,14%, đạt mức 108,24, trong khi đồng EUR giảm 0,15% xuống mức 1,0389 USD. Chỉ số này đang trên đà đạt mức tăng thứ năm trong sáu phiên giao dịch vừa qua. Khối lượng giao dịch có thể sẽ ít trong tuần tới trước thềm kỳ nghỉ lễ năm mới 2025, với ít dữ liệu kinh tế sẽ được công bố và các nhà phân tích kỳ vọng lãi suất sẽ là động lực chính cho thị trường ngoại hối cho đến khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố vào ngày 10-1. Đồng bảng Anh giảm 0,06% xuống còn 1,2527 USD. So với đồng yên, đồng USD tăng 0,1%, đạt mức 157,34. Đồng tiền Nhật Bản vẫn neo gần mức thấp mà gần đây đã thúc đẩy chính quyền Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này. Biên bản cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản tuần trước cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã nhất trí sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế diễn biến theo đúng dự báo của họ, nhưng một số lại nhấn mạnh cần thận trọng hơn. Việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng cùng với các chính sách dự kiến của ông về thuế quan, giảm thuế và hạn chế nhập cư đã có tác động không nhỏ tới thị trường tiền tệ trong thời gian qua. Tỷ giá USD hôm nay, 25-12-2024: Đồng USD tiếp tục nối dài đà tăng. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 25-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 7 đồng, hiện ở mức 24.308 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.193 đồng

25.523 đồng

Vietinbank

25.100 đồng

25.523 đồng

BIDV

25.228 đồng

25.523 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.026 đồng – 26.555 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.792 đồng

27.206 đồng

Vietinbank

25.562 đồng

27.062 đồng

BIDV

25.981 đồng

27.170 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 147 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,18 đồng

165,26 đồng

Vietinbank

157,63 đồng

167,33 đồng

BIDV

157,3 đồng

165,39 đồng

MINH ANH