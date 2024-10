Tỷ giá USD hôm nay (25-10): Đồng USD trượt giá, vẫn trụ trên mốc 104

Tỷ giá USD hôm nay (25-10): Rạng sáng 25-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.260 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,41%, xuống mức 104,02. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng EUR và đồng yên Nhật tăng vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng USD tạm dừng đà tăng, sau khi tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hằng tuần giảm xuống còn 227.000, thấp hơn mức ước tính 242.000 mà các nhà kinh tế đã dự đoán trong một cuộc thăm dò của Reuters. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Một báo cáo riêng từ S&P Global cho biết, Chỉ số đầu ra PMI tổng hợp của Mỹ, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã từ mức 54,0 vào tháng 9, lên mức 54,3 trong tháng này. Đồng bạc xanh đã tăng ở 16 trong tổng số 18 phiên vừa qua, trên đà tăng tuần thứ tư liên tiếp, vì một loạt dữ liệu kinh tế tích cực đã làm dịu đi kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed, điều này cũng đã nâng cao lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. “Chúng tôi đang xem xét một số động thái chốt lời đối với đồng bạc xanh”, Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FXStreet ở New York, Mỹ cho biết. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm 4,6 điểm cơ bản xuống còn 4,196%, sau khi đạt 4,26% trong phiên trước, mức cao nhất trong 3 tháng. Đồng EUR tăng 0,39%, đạt mức 1,0823 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong gần 4 tháng là 1,076 USD vào phiên giao dịch ngày 23-10. Một cuộc khảo sát cho thấy, hoạt động kinh doanh của khu vực đồng EUR đã đình trệ trở lại vào tháng trước, nhưng sự suy giảm ở Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã phần nào hạ nhiệt so với tháng trước. Các bình luận gần đây từ các quan chức Fed cho thấy, Ngân hàng Trung ương sẽ áp dụng cách tiếp cận dần dần để cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Beth Hammack cho biết, áp lực lạm phát đã giảm bớt nhưng vẫn chưa quay trở lại mức cần thiết vào ngày 24-10. Thị trường đang định giá 95,1% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11, với 4,9% khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất, theo Công cụ FedWatch của CME. Thị trường đã định giá hoàn toàn mức cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng trước, với 58,2% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản. Ngược lại, kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn và lớn hơn đã tăng lên, gây áp lực lên đồng EUR, sau khi một loạt các nhà hoạch định chính sách cảnh báo về rủi ro không đạt được mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương. Nhà hoạch định chính sách của ECB Robert Holzmann cho biết, Ngân hàng Trung ương có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, nếu các dữ liệu, trong đó có lạm phát cho phép họ làm điều đó. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Latvia Martins Kazaks cho biết, lạm phát có thể giảm nhanh hơn dự kiến nhưng ECB nên tiếp tục thực hiện cắt giảm lãi suất từng bước. Đồng bảng Anh tăng 0,39%, đạt mức 1,2971 USD. So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,6% xuống 151,83. Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết, sự sụt giảm gần đây của đồng yên một phần là do sự lạc quan về triển vọng kinh tế của Mỹ. Tỷ giá USD hôm nay, 25-10: Đồng USD trượt giá, vẫn trụ trên mốc 104. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 25-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.260 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.203 đồng

25.473 đồng

Vietinbank

25.070 đồng

25.473 đồng

BIDV

25.233 đồng

25.473 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.855 đồng – 27.471 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.710 đồng

28.174 đồng

Vietinbank

27.586 đồng

28.086 đồng

BIDV

26.932 đồng

28.033 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 151 đồng – 167 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

160,64 đồng

169,98 đồng

Vietinbank

163,21 đồng

172,91 đồng

BIDV

163,03 đồng

169,58 đồng

MINH ANH